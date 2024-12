Fuori due mesi: ribaltone totale sul mercato per il Milan

Il Milan sarà protagonista durante la sessione invernale del mercato. Il grave infortunio avvicina la partenza: fumata bianca all’orizzonte.

Sarà un mercato invernale ricco di colpi per il Milan. Il club, infatti, da una parte punta a prendere almeno un centrocampista di qualità capace di far rifiatare la coppia di titolari composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Due, in tal senso, i profili vagliati: Reda Belahyane del Verona e Morten Frendrup del Genoa. Al tempo stesso, a gennaio andranno in scena diverse partenze. Ma non tutte saranno a titolo definitivo.

E’ il caso di Kevin Zeroli, fin qui impiegato una sola volta da Paulo Fonseca: 11 minuti nel match vinto ai danni del Venezia lo scorso 14 settembre. Da quel momento in poi, il 19enne non ha più avuto modo di giocare in prima squadra trovando spazio soltanto nel Milan Futuro (13 apparizioni “condite” da 3 reti). La dirigenza rossonera ha le idee chiare su quello che sarà il futuro del classe 2005: ad inizio anno si cercherà di cederlo in prestito ad una squadra di Serie A disposta a valorizzarlo e a concedergli un ruolo importante.

Alla corsa si è iscritto il Parma, messosi alla ricerca di un adeguato sostituto di Nahuel Estevez. L’argentino, nelle ultime ore, ha riportato un problema muscolare al flessore della coscia destra che lo costringerà a restare a riposo nelle prossime settimane. Il rientro dovrebbe avvenire tra due mesi ma tutto dipenderà dagli esiti dei successivi esami strumentali a cui si sottoporrà il centrocampista. Una tegola inaspettata per la società ducale che, di conseguenza, si è attivata al fine di regalare a Fabio Pecchia un giocatore dalle caratteristiche simili.

Mercato Milan, fuori due mesi: si avvicina la fumata bianca

La scelta è ricaduta proprio su Zeroli, molto apprezzato dal tecnico per la capacità di ricoprire più ruoli e la propensione a finalizzare la manovra costruita dai compagni. I contatti tra le parti sono scattati e, a stretto giro di posta, entreranno nel vivo. Salvo sorprese, quindi, il giovane talento originario di Busto Arsizio cresciuto nelle giovanili milaniste avrà quindi l’occasione di provare a mettersi in mostra nel massimo campionato italiano.

Oltre a lui, a dire addio ai compagni sarà anche Luka Jovic: il divorzio, in questo caso, sarà però definitivo. Il serbo, utilizzato appena 3 volte, non rientra più nei piani di Fonseca: piace al Torino ed ha diversi estimatori in Turchia. Lo stesso destino attende Divock Origi, divenuto un separato in casa.