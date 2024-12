Il Barcellona lo mette alla porta: colpaccio Milan

Il Barcellona ha un giocatore in uscita che può interessare al Milan e che potrebbe fare al caso di Paulo Fonseca. Operazione difficile ma non impossibile

I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi in diverse zone del campo, sia per gennaio che per giugno e proprio i blaugrana potrebbero regalargli un profilo assai gradito. Di lui si dicevano grandi cose ma non ha rispettato le attese.

Il mercato del Milan è in grande fermento, soprattutto in base a quelle che saranno le scelte per il futuro allenatore. La posizione di Paulo Fonseca è in bilico da inizio stagione e fino a questo punto è stato sempre salvato dalla società nonostante i risultati. A parte il derby vinto o l’impresa in casa del Real Madrid, i rossoneri sono ben al di sotto delle aspettative e stanno anche pensando di rinforzare la rosa in vista di gennaio. Servono degli innesti mirati, che possano far fare un salto di qualità ad almeno un paio di reparti. A centrocampo la coperta è corta visti gli infortuni di Bennacer (vicino al rientro) e Loftus-Cheek (sempre problemi muscolari per lui).

Fofana e Reijnaders devono tirare la carretta senza soluzione di continuità e questo non è il massimo della vita. Urge correre ai ripari con mosse azzeccate, anche in previsione di giugno, quando sembrano sempre più scontati gli addi di Theo Hernandez e Rafa Leao. I due campioni d’Italia con Pioli, non sono più centrali nel progetto Milan e spesso non vengono nemmeno schierati titolari. Il problema sarà trovare sostituti all’altezza per rimpiazzarli.

Il Milan pensa ad Ansu Fati del Barcellona: può essere lui il dopo Leao

Per quanto riguarda l’attacco, proprio in previsione di una possibile partenza di Leao, sui stanno studiando diversi profili. Uno che potrebbe valere un investimento è un giovane talento del Barcellona, conosciutissimo a livello europeo, che con il corso degli anni si è un po’ perso. La sua parabola ricorda quella di Bojan, fortissimo a 17 anni, poi via via sempre più ai margini, incapace di cogliere la grande occasione.

Proprio come il catalano ex Roma, anche Ansu Fati potrebbe transitare dalle parti di Milanello a breve, magari proprio al posto di Leao. Secondo la stampa spagnola, per lui l’avventura al Camp Nou starebbe per finire. Dopo diversi prestiti e il rientro alla base in questa stagione, Flick e la dirigenza starebbero pensando di venderlo a titolo definitivo in estate. il ragazzo classe 2002, ha ancora 22 anni e al netto delle problematiche fisiche che lo hanno attanagliato, un grandissimo potenziale ancora da esprimere. Il suo valore si aggira attorno ai 15-20 milioni e Ibrahimovic e Furlani potrebbero provare l’investimento a giugno.