Il Milan sfida la Juve: Tonali torna a casa

Sandro Tonali è destinato a far ritorno in Italia: c’è il forte interesse della Juventus, ma il Milan ha le sue carte da giocare

Fissato il prezzo. Sandro Tonali può lasciare il Newcastle per 55 milioni di euro. A scriverlo è il Corriere dello Sport. Una cifra davvero importante, che stando alle ultime notizie di mercato, la Juventus sarebbe pronta a spendere per riportare in Italia il centrocampista oggi in forza ai Magpies.

Giuntoli, così, sarebbe pronto a sacrificare Yildiz e Fagioli per incassare i soldi che servirebbero per mettere le mani sull’ex giocatore del Milan. Al momento è solo fantamercato, con tante caselle che bisognerebbe andare ad incastrare affinché l’operazione possa davvero decollare, ma la Juve ci ha dimostrato che nulla è impossibile. Nei giorni scorsi, però, l’agente di Tonali ha messo a tacere le voci che vorrebbero il calciatore di ritorno nel massimo campionato nell’immediato. L’addio al Newcastle non è al momento contemplato, ma in futuro ci sarà sicuramente ancora la Serie A e magari il Milan.

Il suo amore per il Diavolo, d’altronde, il centrocampista non lo ha mai nascosto e se avesse la possibilità di scegliere, il club rossonero sarebbe sempre al primo posto. Lo ha già dimostrato in passato, rifiutando il trasferimento all’Inter. Ma il Milan ha la possibilità di riportare a casa Sandro Tonali? E’ questa la domanda che si stanno facendo in molti.

Milan-Tonali, ecco i giocatori nel mirino del Newcastle

Con questa dirigenza appare alquanto complicato, ma il futuro societario del Diavolo è tutto da scrivere (Cardinale deve pagare un prestito entro agosto e Moncada ha un contratto in scadenza a giugno).

Nel mondo rossonero possono cambiare, dunque, tante cose. Va sottolineato poi che i rapporti tra il Milan e il Newcastle sono ottimi e che al Diavolo ci sono diversi calciatori che piacciono ai Magpies. Non è un segreto che sul taccuino degli inglesi ci sia da tempo il nome di Fikayo Tomori, ma nell’ultimo periodo si è iscritto alla lista anche quello di Ruben Loftus-Cheek. Due britannici che possono tornare in patria e che complessivamente hanno una valutazione simile a quella di Sandro Tonali. Un altro profilo rossonero che piace al Newcastle è poi quello di Samu Chukwueze. I giocatori per far nascere una trattativa dunque non mancano. Per il ritorno di Tonali in rossonero è davvero solo questione di tempo.