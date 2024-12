Il rinforzo a centrocampo è Pogba, che affare a gennaio

C’è una squadra che sta facendo sul serio per riportare Pogba in campo il prima possibile: ipotesi clamorosa per il francese

Il ritorno in campo di Paul Pogba è sempre più vicino. La squalifica per doping finirà a marzo e lui, al momento libero da vincoli contrattuali dopo la rescissione consensuale con la Juventus, può finalmente tornare a giocare. E ha tutta l’intenzione di farlo: proprio a marzo compirà 32 anni, questo significa che ha davanti a sé ancora diverse stagioni di carriera, infortuni e condizione fisica permettendo.

Pogba è stato un giocatore di altissimo livello: lo abbiamo ammirato da giovanissimo alla Juventus, che lo prese a parametro zero e quindi registrò una clamorosa plusvalenza con la cessione al Manchester United per oltre 70 milioni qualche anno più tardi. Coi Red Devils, in una squadra che nel post Ferguson non è più riuscita ad imporsi nel calcio inglese ed europeo, ha avuto pochi alti e tanti bassi, ma le qualità del giocatore non sono mai state in discussione. Nel 2022 il ritorno alla Juventus di nuovo a parametro zero, ma la sua carriera si è interrotta lì: prima per gli infortuni e poi con la squalifica per doping. Ora però tutto sta per finire: l’addio ai bianconeri è stato ufficializzato nelle scorse settimane e ora è pronto a tornare.

Pogba pronto a tornare in campo, ecco la nuova squadra a sorpresa

Nelle ultime settimane per Pogba si è parlato di diverse ipotesi, una di queste davvero clamorosa: i tabloid inglesi hanno parlato di un interesse del Manchester City, ma non sono arrivate conferme, anzi, altre indiscrezioni hanno smentito questa possibilità. Resta invece viva l’ipotesi Marsiglia: De Zerbi lo accoglierebbe a braccia aperte dopo aver fatto lo stesso con Adrien Rabiot, ma anche questa è una opzione anche tutta in divenire.

C’è un’altra squadra che sarebbe ancora più propensa ad acquistarlo: si tratta del Galatasaray. Secondo quanto riportato dal portale Sabah, gli agenti del centrocampista francese sono già in contatto con il club turco per arrivare ad un accordo. E addirittura si dice che l’ex Juventus possa già allenarsi con la squadra nelle prossime settimane. Il Galatasaray è oggi una squadra fortissima con giocatori del calibro di Mertens, Osimhen, Icardi e via dicendo, lui sarebbe un altro elemento di una società che punta davvero in alto. Vedremo se ci saranno sviluppi positivi in questo senso, intanto però non è da scartare il Marsiglia, che permetterebbe a Pogba di restare in un calcio di livello più alto.