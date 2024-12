La scelta della bandiera fa infuriare i tifosi: è bufera social

La scelta dell’ex centrocampista del Milan fa discutere non poco: ecco cosa sta accadendo sui social dopo la sua decisione

Sono i giorni dei festeggiamenti dei 125 anni di storia del Milan. Giorni, che purtroppo sono stati rovinati dal momento complicato della squadra di Gerry Cardinale, che ha portato alle proteste pesanti della Curva Sud.

La tifoseria organizzata (ma in realtà chiunque) è ormai stanca dei risultato del Diavolo, sempre più lontano dalla vetta della classifica, già al 18 dicembre. Ma questi giorni, come detto, sono stati quelli del ricordo dei bei tempi. La sfilata delle Legends a San Siro ha sicuramente fatto scendere una lacrimuccia ai tifosi più nostalgici: d’altronde non si può certo rimanere impassibili difronte a van Basten, Gullit, Rijkard, Pippo Inzaghi e altri grandi giocatori che domenica erano sul prato verde di San Siro con alcuni dei trofei vinti nel corso degli anni. E’ vero che mancavano tanti idoli, come Paolo Maldini e Ricardo Kaka, ma le emozioni vissute sono state comunque parecchie.

Il Milan più forte di tutti i tempi: la scelta che fa discutere

Questi, come detto, sono i giorni in cui, si guarda al passato e così Massimo Ambrosini, tra le Legends presenti alla festa del Diavolo, è stato chiamato a stilare la sua formazione più forte di tutti i tempi del Milan.

Un giochino, che come capita spesso, fa discutere. Lasciare fuori grandi giocatori del Diavolo, d’altronde, è davvero facile, essendo tantissimi quelli che si meriterebbero di stare in un undici ideale.

E’ dunque questa la Top Undici di Massimo Ambrosini: Sebastiano Rossi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Franco Baresi, Mauro Tassotti; Andrea Pirlo, Frank Rijkaard, Roberto Donadoni, Ricardo Kaka, Andrij Shevchenko, Marco Van Basten.

Di giocatori forti, ovviamente, ne mancano tanti. Spicca ad esempio, l’assenza di Gullit, ma qualcuno potrebbe far notare come manchi anche Gianni Rivera, che ha chiaramente segnato un’epoca un po’ più lontana da quella che stiamo vivendo noi. Il mondo dei social, così, ha fatto notare la scelta di Costacurta: lo storico difensore, nell’ultimo periodo, non ha certo attirato le simpatie dei tifosi con le sue dichiarazioni. Al posto di Billy in molti avrebbero voluto Alessandro Nesta. E voi siete d’accordo con l’undici scelto da Massimo Ambrosini?