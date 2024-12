Milan, emergenza infortuni: altri due giovanissimi pronti al debutto

Dopo Jimenez e Liberali, Fonseca potrebbe far debuttare altri due giovani nelle prossime partite: ecco tutti i dettagli

Per la prima volta in questa stagione, il Milan deve fare i conti con una emergenza infortuni. Tutto è iniziato a Bergamo con lo stop di Christian Pulisic, che ha condizionato pesantemente l’andamento della gara e, quindi, anche il risultato. Dopodiché, con la Stella Rossa, lo stop anche di Loftus-Cheek, che rivedremo solo nel 2025. Nella stessa partita si era infortunato anche Morata, ma per fortuna niente di grave – tant’è che era già in campo nella ripresa col Genoa.

A questi poi si sono aggiunti nelle ultime Musah e Okafor, anche loro alle prese con problemi di natura muscolare. Per lo svizzero la situazione è piuttosto seria: potrebbe star fuori più di un mese. Per l’americano, invece, i tempi sono più brevi ma non così brevi da rivederlo già in campo col Verona: la possibilità c’era, ma le sensazioni sono negative. Per questo e per dare un po’ di pausa ad uno spento Theo Hernandez, Fonseca col Genoa ha schierato Alex Jimenez e Mattia Liberali, ed entrambi potrebbero giocare di nuovo anche al Bentegodi. Ma nelle prossime gare, e magari a partire anche dalla partita di venerdì, potrebbero debuttare altri due giovani del Milan Futuro.

Milan, verso il debutto altri due giovanissimi

Era stato convocato domenica scorsa per Milan–Genoa ma l’andamento della partita non gli ha permesso di entrare, ora però ci sono tutte le condizioni per farlo: Silvano Vos, acquistato dall’Ajax in estate per circa 6 milioni, potrebbe prendere il posto di Musah dal punto di vista numerico come rinforzo per il centrocampo. Ovviamente, per caratteristiche non può fare quello che ha fatto l’americano nelle ultime gare, cioè l’esterno destro con compiti prettamente difensivi.

Vos però può essere il ricambio perfetto di Reijnders e Fofana, che le stanno giocando tutte: se la partita dovesse permetterlo, potrebbe entrare proprio al posto di uno dei due davanti alla difesa. Le caratteristiche e le qualità sono interessanti e perfetto per quel ruolo e quella funzione. Ma non è finita qui: oltre a Vos, c’è un altro giocatore, che fa la spola fra Primavera e Milan Futuro, che potrebbe essere utilizzato da Fonseca, magari proprio nel ruolo di ala tattica alla Musah: si tratta di Filippo Scotti, esterno destro di grandi qualità, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Potrebbe essere una buona soluzione, sempre a gara in corso, per ricoprire tutta la fascia destra.