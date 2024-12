Ribaltone Milan, annuncio appena arrivato: cambia tutto

Il Milan si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione: il pareggio contro il Genoa ha lasciato il segno.

Il deludente pareggio casalingo contro il Genoa non ha fatto altro che acuire la contestazione nei confronti del Milan. Lo 0-0 contro il Grifone ha fatto scivolare i rossoneri a 14 punti dall’Atalanta capolista, anche se il Diavolo ha una partita da recuperare a Bologna. La situazione si sta facendo molto complicata anche in chiave Champions, dato che il quarto posto è attualmente distante otto punti.

Ovviamente sulla graticola è finito di nuovo Paulo Fonseca. Fatta eccezione per qualche exploit, come il successo nel derby contro l’Inter e la splendida vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Milan non è mai riuscito ad avere una continuità di risultati e l’allenatore portoghese non sembra essere stato finora in grado di dare un’identità alla squadra.

Non a caso dopo lo 0-0 di domenica sera sono di nuovo tornate a circolare voci di un possibile esonero di Fonseca, con Allegri in prima fila per sostituirlo. Tuttavia c’è anche chi sceglie di soffermarsi su altri aspetti e non solo sulla guida tecnica. E’ proprio ciò che sceglie di fare Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che in un post su X mette in evidenza che il problema principale del Milan è da ricercare nei vertici.

Il Milan cambia tutto: la rivoluzione è cominciata

Per Ravezzani l’errore grave commesso da Jerry Cardinale, proprietario del Milan, è stato quello di creare una compagine dirigenziale sportiva che il noto giornalista definisce “improvvisata“. Secondo il direttore di Telelombardia si è pensato che “persone alla prima esperienza potessero far bene da subito“: così non è, almeno finora, “e i risultati si vedono“.

Ma quale può essere ora la strada da seguire? Secondo Ravezzani non ci sono dubbi: per il Milan è arrivato il momento di cambiare rotta e affidarsi a persone molto competenti, specialmente in dirigenza. Tra i commenti al post di Ravezzani c’è anche quello di un utente che suggerisce i profili giusti per portare la stagione al termine nel migliore dei modi.

L’utente chiede infatti un direttore sportivo esperto e italiano come Giovanni Sartori (che sta lavorando benissimo anche a Bologna), mentre in panchina l’ideale sarebbe proprio Massimiliano Allegri che oltretutto conosce molto bene l’ambiente: dal 2010 al 2014 ha infatti guidato il Milan vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana.