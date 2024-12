Rottura del legamento crociato: necessario l’affare in casa Milan

Il calciomercato del Milan può cambiare in maniera netta in vista della seconda parte di stagione per via di un grave infortunio che modifica le strategie di un club.

Due settimane all’apertura ufficiale del mercato che darà l’opportunità a diversi club di mettere mano ai propri organici e provare a sistemare quello che non va.

L’arrivo del 2025 segnerà l’inizio del mercato e per il Milan sarà l’occasione di mettere a segno operazioni in entrata e in uscita al fine di migliorare l’organico e dare spazio a chi finora ha giocato meno. Nelle ultime ore, complice un grave infortunio capitato ad un centrocampista in Serie A, sembrano aprirsi le porte di un affare in casa rossonera. Il Milan potrebbe dare l’ok alla partenza di un suo giovane gioiello per dargli l’opportunità di giocare con maggiore continuità.

Calciomercato, il Milan pronto a dare l’ok: cessione in Serie A

Abdou Harroui ha concluso la sua stagione per via della rottura del legamento crociato arrivata dopo la vittoria degli scaligeri sul Parma. Un duro colpo per la squadra di Zanetti con i veneti pronti a tornare sul mercato per rinforzare la squadra. Nel mirino è finito Mattia Liberali, giovane stella del Milan che ha fatto il suo esordio dal primo minuto domenica scorsa contro il Genoa.

L’assenza di Harroui rischia di pesare molto in casa Verona con il marocchino che è il faro delle azioni offensive della squadra di Zanetti. A pochi giorni dal mercato di gennaio per i veneti è tempo di valutare nuovi acquisti per sistemare la rosa in tal senso e sul taccuino della società c’è anche Mattia Liberali. I ritorni dagli infortuni di Pulisic e Loftus-Cheek potrebbero togliere spazio al classe 2007 che andrebbe a trovare maggiore spazio in gialloblu.

Il Milan, nonostante Liberali sia un punto fermo della formazione del Milan Futuro, non chiude le porte ad una cessione in prestito del giovane calciatore che avrebbe così l’opportunità di giocare con maggiore continuità da qui alla fine della stagione andandosi a confrontare nel campionato di Serie A.

Il Verona, dal canto suo, sta facendo tutte le valutazioni del caso ed ha messo nel mirino diversi giocatori che possano andare a coprire un’assenza così importante. Liberali, tra l’altro, non è l’unico calciatore del Milan che piace ai gialloblu che già da qualche settimana hanno bussato alla porta del Milan per prendere informazioni su Kevin Zeroli, spesso capitano del Milan Futuro e in più di un’occasione aggregato alla prima squadra.