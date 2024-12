Donnarumma a zero, tutto pronto per il super affare

Nuova squadra per Donnarumma: l’ex portiere milanista potrebbe lasciare il Psg per vestire la maglia di una big d’Europa

Gianluigi Donnarumma potrebbe farlo di nuovo. Dopo aver lasciato il Milan nell’estate del 2021 a parametro zero, il portiere della Nazionale starebbe pensando di fare lo stesso nel 2026, quando scadrà il suo contratto con il Paris Saint–Germain. In questo momento non c’è una trattativa per il rinnovo di contratto: l’ex rossonero chiede ancora più soldi per firmare, il club parigino non ritiene opportuno l’aumento visto il suo rendimento.

Insomma, tutto fa pensare che fra Donnarumma e il Psg potrebbe finire molto presto. C’è chi ha anche ipotizzato una sua partenza già nel mercato estivo del 2025, con alcune squadre italiane in prima fila pronte per accaparrarselo: l’Inter cerca un sostituto di Sommer, che ormai è molto avanti con l’età, e la Juventus potrebbe assaporare l’opportunità di prendere l’erede di Buffon (ma poi dovrebbe piazzare altrove Di Gregorio, preso quest’estate). Non si possono escludere anche altre piste come ad esempio il Napoli, che a giugno prossimo dirà addio ad Alex Meret, in scadenza di contratto. Donnarumma ragiona quindi su un ritorno in Italia, ma c’è un’altra ipotesi che lo convince ancora di più.

Nuova squadra per Donnarumma nel 2026, i dettagli

C’è una big d’Europa che ha bisogno di un nuovo portiere: il Bayern Monaco dirà presto addio a Manuel Neuer, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2025 ma potrebbe anche decidere di rinnovargli il contratto per almeno un’altra stagione, così da aspettare proprio che Donnarumma si liberi dal Psg. Per il portiere della Nazionale, vestire la maglia dei bavaresi sarebbe un grandissimo traguardo.

Ecco perché Gigio potrebbe decidere di aspettare, e quindi giocare per almeno un altro anno a Parigi e fare esattamente come fece ai tempi col Milan: arrivare al termine del contratto e trasferirsi a parametro zero. In questo modo, avrebbe anche più potere di trattativa per ottenere un ingaggio ancora più alto di quello che ha già. Oggi Donnarumma guadagna 12 milioni, con il Bayern Monaco potrebbe arrivare anche a 15. Intanto Gigio non ha trascorso una serata serena: ieri, in Monaco-Psg, si è preso una scarpata in faccia da Singo (ex difensore del Torino) in seguito ad uno scontro di gioco, e ha sbattuto anche la testa a terra. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, ma le ferite sono davvero terribili. Brutta botta per l’ex portiere milanista, al quale auguriamo una pronta guarigione.