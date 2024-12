La Roma vuole due giocatori del Milan: doppio assalto a gennaio

Da Milano a Roma il passo è breve, durante la prima parte di stagione hanno giocato poco e ora sono pronti per i saluti.

Rincorsa in campionato ormai compromessa, almeno apparentemente, per la Roma che in questo momento farebbe meglio a guardarsi alle spalle. La zona che porta in Serie B è ad un passo e il club di Claudio Ranieri ha dimostrato di fare grande fatica, soprattutto fuori casa e contro quelle che vengono comunemente definite le piccole del campionato.

Per sconfiggere il momento delicato il club giallorosso, con a capo la famiglia Friedkin, ha bisogno pensare al futuro e di farlo con positività. La rivoluzione è già cominciata in casa capitolina e a gennaio più di qualcosa cambierà all’interno della spogliatoio. Sono infatti tanti i nomi che appaiono fuori dal progetto e che sembrano destinati a cambiare aria già in inverno.

Intanto, per quanto concerne il calciomercato in entrata, la Roma ha deciso di guardare in casa del Milan. Ci sono due rossoneri in uscita che farebbero comodo ai giallorossi. A gennaio partiranno i contatti e a Trigoria stanno già pensando a come posizionare i loro armadietti.

Dal Milan alla Roma: ecco chi se ne va a gennaio

Per un club che non riesce a trovargli spazio, ce n’è uno dove invece possono ancora essere grandi protagonisti. Il nome uscito fuori un po’ a sorpresa in casa giallorossa è quello di Davide Calabria, in scadenza con il Milan e pronto a firmare con un nuovo club già a gennaio. A breve, infatti, Zlatan Ibrahimovic e il suo staff potrebbe concedere al terzino destro lo svincolo gratuito.

Dopo le prime giornate, dove è stato impiegato con una certa regolarità, il laterale cresciuto nel settore giovanile rossonero è finito per giocare pochissimo: appena 7 minuti complessivi per lui nelle ultime uscite in campionato. Colpa anche di alcuni problemi al polpaccio e agli adduttori che non gli hanno dato pace qualche settimana fa. Il terzino è comunque in fase di ripresa.

Insieme a lui chi sembra destinato a salutare Milano con destinazione la Capitale è Noah Okafor. Esterno d’attacco, all’occorrenza anche prima punta, che sperava di avere un ruolo diverso all’interno del Milan e invece anche lui non è altro che una seconda scelta. Anche perché togliere il posto a Rafael Leao lì davanti non è semplice. Lo svizzero potrebbe andare via in prestito. Il Milan è alla ricerca di acquirenti per entrambi e la Roma sembrerebbe pronta a dare loro fiducia.