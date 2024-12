Milan disperato, ora lo vogliono Chelsea e Real Madrid

Notizie di mercato che non fanno felice il Milan e i suoi tifosi: il Chelsea e il Real Madrid sono pronti all’irruzione

La sessione di mercato di gennaio si avvicina sempre di più e per il Milan sarà un momento della stagione cruciale perché non si possono commettere altri errori e serve rinforzare la rosa. I tifosi rossoneri chiedono a gran voce alla società degli interventi nella finestra del mercato di riparazione, soprattutto un attaccante e anche qualche nuovo innesto in difesa. Serve infatti migliorare l’organico da mettere a disposizione di Fonseca per cercare di riavvicinarsi ai vertici in Serie A.

In Champions League, invece, il rendimento del Diavolo è migliore e resiste ancora il sogno di ottenere un posto tra le prime otto per evitare di dover giocare nel mese di febbraio un turno di spareggio che appesantirebbe ancora un calendario già così folto di impegni. Inoltre, sul fronte mercato per i tifosi milanisti aumentano i rimpianti perché c’è il timore che il nuovo obiettivo di Real Madrid e Chelsea possa suonare come un’occasione mancata all’interno del mondo rossonero.

Il Real Madrid e il Chelsea si attivano sul mercato: grandi rimpianti per il Milan

Secondo le ultime notizie di mercato che giungono dalla Spagna, possono aumentare i rimpianti per il Milan in merito all’addio di un giovane che in via Aldo Rossi hanno forse lasciato andar via troppo a cuor leggero. Si tratta di Milos Kerkez, terzino sinistro classe 2003 che in questa prima metà di stagione 2024/25 si sta mettendo in mostra al Bournemouth con ottime prestazione e in Premier League fin qui ha già messo a referto un gol e due assist.

Il laterale ungherese è uno dei giovani in rampa di lancio della Premier League e ha giocato un anno anche con la divisa del Milan, nel 2021/22 prima che il Diavolo accettasse di venderlo in Olanda all’AZ Alkmaar. Ora su di lui ci sono con grande interesse il Chelsea e il Real Madrid, secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.com.

Due big club come quelli allenati dagli italiani Enzo Maresca e Carlo Ancelotti dimostrano che le qualità del giocatore ora sono sbocciate del tutto e che potrebbe essere pronto per il grande salto in una società di alto livello che disputa le coppe europee. Per il Milan potrebbe quindi in futuro diventare un grande rimpianto visto che è stato ceduto a cuor leggero senza mai provarlo in prima squadra ma facendolo giocare in rossonero soltanto a livello di settore giovanile.