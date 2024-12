Milan in emergenza a Verona: Fonseca si affida ai giovani, ecco la formazione

La probabile formazione rossonera per la partita di domani contro l’Hellas Verona: Fonseca è in piena emergenza

Per la prima volta in questa stagione, il Milan è in emergenza a causa degli infortuni. In pochissime settimane, Paulo Fonseca ha perso tanti giocatori. Tutto è cominciato con Pulisic a Bergamo, al quale poi si sono aggiunti in ordine: Loftus–Cheek, Musah, Okafor e Alvaro Morata. Oltre a questi, poi, ci sono i soliti tre: Florenzi, Bennacer e Jovic. In totale, il Milan andrà al Bentegodi senza otto giocatori.

Paulo Fonseca deve fare i conti con una situazione complicata ma ha la possibilità di sfruttare i ragazzi del Milan Futuro. Lo ha fatto anche contro il Genoa, e non solo per affrontare la questione infortunati: Alex Jimenez è stato scelto per far riposare Theo Hernandez, che a questo punto (anche grazie ai segnali positivi dati in questi giorni come riportato da Sky Sport) potrebbe anche avere chance di tornare subito in campo, così da sfruttare lo spagnolo in un’altra posizione. Potrebbe giocare a destra, alla Musah, e quindi al posto di uno spento Chukwueze (da utilizzare come arma a gara in corso). Jimenez non sarà l’unico giovane a scendere in campo: potremmo vedere altri due U23 in campo.

Verona-Milan, la probabile formazione rossonera

Mattia Liberali ha avuto finalmente la chance di mettersi in mostra contro il Genoa in seguito agli infortuni di Pulisic e Loftus-Cheek. Siccome Fonseca in conferenza stampa ha escluso la possibilità di un tandem d’attacco Abraham-Camarda (per sostituire l’influenzato Morata), per il trequartista ci sarà spazio ancora una volta fra le linee, con il compito di comporre una linea a tre a centrocampo in fase di non possesso.

Per il resto, oltre alla questione Theo da valutare e all’idea Jimenez alto a destra, c’è da risolvere il dubbio in attacco: Abraham sembra in vantaggio, ma le probabilità di vedere Camarda dal primo minuto come a Cagliari sono piuttosto alte. Per quanto riguarda il resto: Maignan in porta, Gabbia–Thiaw ormai intoccabili in difesa, Emerson Royal a destra, Fofana e Reijnders in mezzo al campo, Leao a sinistra. A meno di sorprese, sono questi gli undici che scenderanno in campo domani per affrontare il Verona. L’emergenza è seria ma questo non è un’alibi: il Milan deve tornare subito a vincere perché altrimenti la corsa per la Champions League si complica sul serio, e questo è un bel rischio per il posto di Fonseca.