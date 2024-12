Theo Hernandez, operazione riscossa: novità in arrivo

Theo Hernandez è chiaramente al centro dei dibattiti per il momento che sta attraversando, dentro e fuori dal campo: il punto della situazione

Theo Hernandez ancora in panchina contro il Verona? E’ una possibilità, ma non ancora una certezza. Paulo Fonseca non ha ancora preso una decisione in merito alla partita di domani sera contro i gialloblu.

Oggi, nell’allenamento della vigilia, arriverà la decisione finale. La squadra è attesa a Milanello in mattinata per lavorare sui campi di Carnago, prima della conferenza del mister, che di certo ci darà delle indicazioni in merito alla formazione. Theo Hernandez, dunque, ha ancora delle possibilità di tornare in campo dal primo minuto e riprendersi il Milan. Chi vive Milanello racconta di un calciatore che ha mostrato i primi segnali di risveglio. E’ tanta la voglia di riprendersi il posto lì sulla fascia, per tornare a correre, dribblare, sorridere e magari segnare. Il miglior Theo non si discute di certo, ma Alex Jimenez contro il Genoa ha fatto davvero bene e Paulo Fonseca non può non prenderlo in considerazione.

Milan-Theo Hernandez più vicini: il punto sul rinnovo

Ma c’è la speranza e sempre più una maggiore convinzione che per Hernandez la svolta sia davvero dietro l’angolo. Non solo sul campo, dove non sappiamo ancora se tornerà a giocare contro il Verona o alla prossima con la Roma, ma soprattutto fuori.

L’incontro a Casa Milan ha segnato, infatti, un crocevia fondamentale. L’agente del terzino francese, Manuel Garcia Quilon, che da tempo chiedeva un confronto, ha parlato con Giorgio Furlani e sul tavolo è finito chiaramente il rinnovo di contratto del calciatore.

Ora le parti sono più vicine e in via Aldo Rossi c’è grande fiducia che alla fine la firma arriverà. Sarebbe una firma importante visto che di fatto legherebbe Theo Hernandez a vita al Milan. E’ la volontà del terzino, quella di rimanere a vestire il rossonero e il Diavolo, da parte sua, non ha mai nascosto di voler continuare con lui. Serviranno altri confronti, per siglare un accordo sui 6 milioni netti con i bonus, ma il Milan e il francese si stanno avvicinando sempre alla fumata bianca. Una fumata bianca, che spazzerebbe via tanti dubbi. In via Aldo Rossi ora il rinnovo di Theo è l’unico vero grande piatto sul tavolo, visto che Mike Maignan, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders hanno già detto sì al Diavolo.