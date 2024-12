Un nuovo Direttore sportivo per il Milan: via libera nei prossimi

Il Milan dovrebbe annunciare a breve il nuovo Direttore Sportivo. Per il Diavolo c’è un nome nuovo, che potrebbe stravolgere tutto

Sono giorni caldi per il Milan e i suoi tifosi. Il club rossonero è stato contestato pesantemente domenica sera in occasione del 125° anniversario del Diavolo, dopo il pareggio contro il Genoa.

Nessuno, di fatto, è stato risparmiato, dalla proprietà (“Noi non siamo americani”) ai calciatori, passando ovviamente per la dirigenza. Tutti sono visti come responsabili di questo fallimento, che vede il Milan aver già detto addio allo Scudetto e sta vedendo sfumare anche la qualificazione alla prossima Champions League. Un vero e proprio disastro ed è evidente, che qualora i rossonero non dovessero davvero strappare il pass per la competizione europea più importante qualcuno pagherà. Pagherà certamente l’allenatore, ma sono sotto esame anche i dirigenti. Le attenzioni sono chiaramente puntate soprattutto su Geoffrey Moncada, che occupa il ruolo di Direttore Tecnico e che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Mancano pochi mesi, dunque, dalla possibile separazione tra le parti. Una separazione, che invece, è già avvenuta tra D’Ottavio e il Diavolo.

Nuovo Ds, un grande profilo per il Milan

Il Milan, dunque, è alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo. Il Diavolo sta pensando soprattutto alla soluzione interna per sostituirlo, con Roberto Carrario e Dario Audasio come candidati principali.

Ma se l’assetto societario dovesse vivere una rivoluzione, il nome del Ds dovrà essere forte e un profilo di alto livello si sta liberando proprio in questi giorni.

La notizia arriva dalla Spagna: è Marca a scrivere della separazione imminente tra l’Atletico Madrid e Andrea Berta dopo undici anni di collaborazione. Le parti stanno discutendo della buonuscita e verosimilmente il divorzio verrà annunciato nei giorni successi al Natale. Appare, dunque, escluso che Berta conduca il prossimo mercato di gennaio, che sarà affidato a Carlos Bucero. Andrea Berta, italiano nato a Brescia nel 1972, presto, dunque, sarà libero di sposare un nuovo progetto.

Il dirigente lombardo ha contribuito a rendere grandi i Colchoneros e ha dunque un curriculum di tutto rispetto, davvero perfetto per una squadra come il Milan che ha bisogno di rilanciarsi, senza una vera e propria rivoluzione a livello di squadra. Va sottolineato, che nell’ultimo periodo, il nome di Berta è stato accostato al Chelsea e al Manchester United, ma anche alla Juventus, oltre che alla Roma. Al momento, però, la squadra a cui potrebbe far comodo Berta appare proprio il Milan.