Via a prezzo di saldo: Milan pronto a dare l’ok a 15 milioni

Il club rossonero potrebbe vendere un calciatore arrivato negli ultimi anni: se ci sarà l’offerta giusta, sarà addio nel 2025.

La stagione del Milan finora sta deludendo, in particolare per quanto riguarda i risultati in Serie A. L’obiettivo era lottare per lo Scudetto, invece la squadra è ottava in classifica e distante 8 punti dalla Fiorentina. C’è una partita da recuperare contro il Bologna, però il rendimento rimane non all’altezza. Dirigenti, allenatore e giocatori sono nel mirino della critica. I tifosi sperano in qualche cambiamento nella sessione invernale del calciomercato.

L’organico a disposizione di Paulo Fonseca non è completo e ci sono calciatori che non sono particolarmente funzionali al progetto. Se a gennaio dovesse arrivare qualche offerta interessante per degli elementi considerati non intoccabili, allora ciò potrebbe dare un po’ di impulso anche alla campagna acquisti. Anche per una questione di liste, serve vendere per comprare determinati rinforzi. Un indiziato alla cessione è Luka Jovic, ultimo nelle gerarchie dell’attacco e in questi mesi un fantasma a causa di un problema di pubalgia per il quale è stato operato. Anche se Ruben Loftus-Cheek non è incedibile, potrebbe interessare a qualche squadra della Premier League.

Calciomercato Milan, cessione in vista?

Per quanto riguarda il reparto offensivo, oltre a Jovic, anche Noah Okafor non è ritenuto fondamentale in casa Milan. La recente prestazione contro il Genoa è stata una pesante delusione, considerato che Fonseca lo aveva messo in campo sperando che potesse cambiare la partita. Da capire in quale momento abbia accusato l’infortunio muscolare che è emerso all’indomani. Nello specifico una lesione di primo grado al soleo del polpaccio destro che gli ha fatto finire anticipatamente il 2024: potrebbe rimanere fuori per tre o quattro settimane.

Un gol e due assist in questa stagione per il nazionale svizzero, che è sostanzialmente il vice di Rafa Leao e ha uno spazio ridotto. Non è sempre facile subentrare e incidere, anche se nella scorsa annata lo ha fatto più volte e gli è capitato anche in questa. Okafor vorrebbe giocare con maggiore continuità e il Milan non lo ritiene fondamentale, quindi si potrebbero anche creare i presupposti per la cessione se dovesse giungere una proposta ritenuta congrua.

La dirigenza rossonera ha speso circa 15,5 milioni di euro per il suo acquisto dal Salisburgo nel mercato estivo 2023, sfruttando il fatto che il suo contratto sarebbe scaduto l’anno dopo. Se una società dovesse farsi avanti offrendo 15 milioni, potrebbe partire una trattativa. Un prezzo di “saldo”, dato che Okafor era arrivato a valere certamente di più.