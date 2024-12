Galliani lo vuole al Monza, nuovo affare col Milan

Gli ottimi rapporti tra il Milan e Adriano Galliani potrebbero portare un nuovo calciatore in Brianza: il punto della situazione

Il Monza di Alessandro Nesta naviga in cattive acque e inevitabilmente a gennaio, Adriano Galliani sarĂ chiamato a correre ai ripari, per migliorare una squadra che ha diverse lacune.

L’esperto Amministratore Delegato metterĂ in campo tutte le proprie abilitĂ per acquistare i giocatori che servono per davvero ed è pronto ad affidarsi anche alle diverse amicizie nel mondo del calcio. E’ possibile, dunque, che Galliani vada a bussare alle porte del Milan: di calciatori interessanti, che sono ai margini del Diavolo, e che potrebbero far comodo al Monza, d’altronde, ce ne sono diversi.

Nelle scorse ore si è parlato tanto, ad esempio di Alex Jimenez, ma il Milan adesso è poco propenso a cedere il giocatore con la formula del prestito. Potrebbe così tornare di moda il nome di Filippo Terracciano, che proprio per via dell’esplosione dello spagnolo, troverĂ certamente  meno spazio. L’ex Verona piace all’Empoli, ma in estate era stato proprio il Monza a farsi avanti per primo per chiederne il prestito. Prestito, che potrebbe essere la formula per mettere le mani su Kevin Zeroli o Davide Bartesaghi, ma il ‘grande’ colpo dal Milan potrebbe essere un altro.

Calciomercato Monza, ecco il bomber dal Milan

Adriano Galliani, così, starebbe pensando di puntare su Luka Jovic, per rafforzare un attacco che fatica a fare gol. Potrebbe essere un’ottima soluzione anche per il serbo, chiamato a rilanciarsi dopo dei mesi complicati.

Il calciatore continuerebbe a vivere a Milano, senza dover fare le valigie, giocando nella vicina Brianza. L’avventura in rossonero del numero nove è finita, ma ci sono altre possibilitĂ all’orizzonte: il calciatore, infatti, è stato un’idea anche della Juventus, ma soprattutto del Torino che deve fare i conti con la pesantissima assenza di Duvan Zapata. In Italia il nome di Luka Jovic, inoltre, è stato accostato anche al Bologna.

Ci ha pensato in maniera convinta, poi, il Galatasaray, che adesso però sta concentrando i propri sforzi soprattutto su Paulo Dybala per rafforzare l’attacco. Non va esclusa, infine, la pista araba, anche se il serbo ex Fiorentina ha dimostrato di essere poco propenso a lasciare il calcio che conta e in particolare modo Milano. Ecco perchĂ© Monza può davvero essere la soluzione giusta per tutti.