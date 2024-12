Guarda chi si rivede in Serie A: colpo Joao Pedro a gennaio

Joao Pedro, dopo il passato al Cagliari, è pronto a far ritorno in Serie A. Due club sono intenzionati a puntare sulla sua esperienza

Si è conclusa nell’estate del 2022 la lunga avventura italiana di João Pedro, con la maglia del Cagliari. Il calciatore brasiliano, con il passaporto italiano, ha così deciso di trasferirsi in Turchia per giocare con il Fenerbahce, poi il passaggio al Gremio e infine quello all’Hull City. Il 32enne, da quando ha lasciato la Serie A, però, non ha certo vissuto il momento migliore della sua carriera.

In Championship, con il club inglese, è tornato ad essere un titolare ed è riuscito a mettere a segno tre reti da quando è iniziata la sua avventura nella città di Kingston upon Hull, nella contea dell’East Riding of Yorkshire. Ha trovato così il gol nella sfida contro il Portsmouth, il West Brom e il Coventry City.

Nella testa di Joao Pedro, però, continua ad esserci l’Italia e un ritorno in Serie A non si può certo escludere. Nel nostro paese, d’altronde, ha spesso fatto la differenza. La sua ultima annata con il Cagliari si è chiusa con tredici rete e quattro assist. Fece ancora meglio nel campionato 20/21, con sedici centri, e in quello 19/20 con ben diciannove gol. Il 32enne Ipatinga sa dunque come fare gol. Sono dunque 86 le reti realizzate (e 28 assist) con la maglia dei sardi in 271 partite giocate. In nessun’altra squadra ha fatto meglio.

Joao Pedro in Serie A: ci pensa Galliani, ma non solo

E’ evidente, quindi, che un attaccante come Joao Pedro, anche se nella fase calante della sua carriera, potrebbe far comodo davvero a diverse squadre, anche del massimo campionato.

Ci sta pensando così il Monza, sapendo che potrebbe utilizzato il calciatore ex Cagliari sia da centravanti, che da seconda punta. Adriano Galliani ci ha abituato a colpi del genere e può davvero essere un’idea per provare a migliorare un reparto che fatica a trovare la via della rete. Discorso simile per il Torino di Urbano Cairo, che vorrebbe mettere le mano almeno su un paio di attaccanti per risalire la classifica. Joao Pedro, che spera in una chiamata del Cagliari, piace inoltre anche al Verona. Ma in casa gialloblu servirebbe l’uscita di qualche elemento per far spazio al calciatore italo-brasiliano