Infortuni Milan, da Pulisic a Morata: chi recupera per la Supercoppa

Milan in emergenza per gli infortuni delle ultime settimane: chi recupera e chi no per la Supercoppa di inizio gennaio

Gli impegni non finiscono mai. Il dicembre di fuoco non è ancora finito: dopo Verona di stasera, il Milan sarà in campo anche il 29 dicembre contro la Roma a San Siro. Dopodiché, la squadra volerà in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa, che si disputerà col nuovo format: prima le semifinali e poi la finale. I rossoneri saranno in campo il 3 gennaio prossimo per affrontare la Juventus. L’altra semifinale è Inter–Atalanta.

Per la prima volta in questa stagione, il Milan è in emergenza per quanto riguarda gli infortuni. Fino a poche settimane fa, come lo stesso Fonseca aveva detto in conferenza, la squadra non aveva avuto problemi. Da Pulisic a Bergamo in poi, invece, solo brutte notizie: a lui, nel giro di pochi giorni, si sono aggiunti Loftus–Cheek, Musah, Okafor e, nelle ultime ore, Morata. Per lo spagnolo, però, non si tratta di un infortunio ma di tonsillite e febbre alta, quindi le sue condizioni non destano alcun tipo di preoccupazione: non sarà in campo questa sera ma tornerà già per la Roma. Per quanto riguarda gli altri, con anche i soliti noti Florenzi, Bennacer e Jovic, invece, facciamo il punto della situazione.

Infortuni Milan, chi rientra per la Supercoppa: in tre a rischio

Iniziamo con le buone notizie: Christian Pulisic, fermato da lesione di basso grado del polpaccio destro, punta a rientrare fra i convocati per la partita contro la Roma del prossimo 29 dicembre. Non dovrebbero quindi esserci problemi per la sua presenza in Arabia Saudita in Supercoppa: l’americano, uomo più importante della squadra in questo inizio di stagione, ci sarà, a meno di altri problemi.

Potrebbero essere almeno in panchina con la Roma anche Bennacer e Jovic, fuori da svariati mesi: l’algerino si è infortunato al polpaccio ad inizio settembre e, dopo l’operazione e un lungo stop, sta recuperando la condizione per il ritorno in campo. Lo stesso vale anche per il serbo. E qui arriviamo alle notizie meno confortanti, che riguardano gli altri infortunati. Tra l’altro, tutti centrocampisti. Per tutti e tre, secondo la Gazzetta dello Sport, è complicato il rientro per la Supercoppa: Loftus-Cheek si sottoporrà presto ad ulteriori controlli per capire se ce la farà o meno, ma c’è un certo pessimismo sulla sua presenza fra i convocati, e lo stesso riguarda anche Okafor, che potrebbe star fuori fino a metà gennaio. Da definire invece la situazione di Musah: il dubbio resta, ma rispetto agli altri due ha maggiori probabilità di farcela. Non è da escludere che si possa decidere di portarlo comunque in vista di una possibile finale, in programma il sei gennaio.