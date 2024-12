Mani tra i capelli: rottura del crociato, operazione di mercato col Milan

Il recente infortunio costringe il club a muoversi sul mercato per cercare un sostituto: ecco a chi sta pensando la società

Tra campo e calciomercato, i club italiani non possono non concentrarsi su questi due tavoli prima del tour de force che ci sarà durante le feste di natale e capodanno. Quest’anno, a differenza magari degli scorsi anni, la concentrazione è al massimo per tentare di migliorare la classifica o di fortificarla.

Nel primo gruppo si inserisce il Milan di Fonseca, una squadra finora che ha reso al di sotto delle proprie potenzialità e che spera in un mercato invernale soddisfacente in termini di colpi in entrata. Al momento tante sono le incognite: da Theo Hernandez a Calabria passando Tomori e altri interpreti.

Al contempo è molto probabile che durante il prossimo mercato gennaio i dirigenti del Diavolo si concentreranno anche sulle cessioni, magari di giovani prospetti che necessitano di giocare per crescere.

Milan, Coubis nel mirino del Venezia

Il Venezia è idealmente già sul mercato qualche settimana prima del suo inizio ufficiale. Il recente infortunio di Michael Svoboda, allo Stadium contro la Juventus, costringerà la dirigenza veneta a muoversi sul mercato: la rottura del legamento crociato destro dell’austriaco, uno degli uomini fidati di Di Francesco (finora 16 partite su 16 disputate quasi sempre dal primo minuto), è una notizia non facile da assimilare per una squadra al momento ultima in classifica.

Svoboda, come comunicato dal club, si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni presso la clinica Gelenkpunkt di Innsbruck, in Austria.

Il Venezia, per ristabilire il numero dei difensori a disposizione del tecnico ex Frosinone, potrebbe subito pensare a una pedina del Milan. Stiamo parlando di Andrei Coubis, al momento impegnato in Serie C con la maglia del Milan Futuro. Coubis, un difensore che finora non ha avuto l’opportunità di esordire nel massimo campionato italiano, potrebbe essere l’opzione giusta per età e similitudini tecniche con Svoboda.

Il Milan, d’altronde, crede molto nel progetto Milan Futuro, il cui scopo è proprio quello di avere una riserva di calciatori di livello da valorizzare al meglio. E Coubis, forte di una presenza quasi fissa nello scacchiere del suo allenatore Daniele Bonere, accetterebbe volentieri di far parte di una squadra che, al netto del momento negativo, disputa comunque la Serie A.