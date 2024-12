Milan-Empoli, lo scambio è in arrivo: si chiude a gennaio

Gli ottimi rapporti tra Milan ed Empoli potrebbero portare ad uno scambio di giocatori già in vista di gennaio con i rossoneri che hanno messo nel mirino due azzurri.

Mancano ormai due settimane all’apertura ufficiale del calciomercato invernale con i club che stanno cercando di stringere i tempi per chiudere in anticipo alcune operazioni.

In casa Milan sono chiare quelle che sono le necessità per sistemare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca ma il club si guarda intorno anche per cercare di non farsi sfuggire delle occasioni che potrebbero poi risultare grandi colpi. Il Milan e l’Empoli sono in contatto in questi ultimi giorni per diversi profili con i due club che potrebbero mettere a segno un maxi scambio già a gennaio con l’opportunità poi di far cambiare maglia ad alcuni giocatori in vista dell’estate.

Calciomercato, Milan ed Empoli lavorano allo scambio

Possibile scambio tra Milan ed Empoli con i due club che sono al lavoro su diversi tavoli sia in vista di gennaio che per la prossima estate. I toscani vorrebbero riscattare quanto prima i cartellini di Lorenzo Colombo e Devis Vasquez ed hanno messo nel mirino anche Filippo Terracciano.

Il Milan segue con attenzione l’evoluzione di alcuni calciatori come Jacopo Fazzini e Mattia Viti che stanno facendo molto bene alla corte di Roberto D’Aversa. La volontà del club meneghino è quella di provare a chiudere un maxi scambio con gli azzurri concedendo il riscatto dei due calciatori già presenti in terra toscana, aggiungendo il cartellino dell’ex Verona potendo poi portare in estate a Milanello i due gioielli dell’Empoli.

Una maxi operazione che potrebbe concludersi positivamente già durante il mercato di gennaio con i rossoneri che hanno ottimi rapporti con la dirigenza dell’Empoli e che potrebbero anticipare la concorrenza. Fazzini viene da un periodo non fortunato per via di un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori mentre Viti è in prestito con diritto di riscatto dal Nizza ma i toscani potranno riscattarlo per circa 6 milioni di euro.

L’Empoli valuta i suoi due gioielli 25 milioni di euro (15 Fazzini e 10 Viti) mentre i riscatti di Vasquez e Colombo dovrebbero portare nelle casse dei rossoneri circa 10 milioni. Oltre il cartellino di Terracciano è quindi possibile che il Milan debba riconoscere agli azzurri un conguaglio economico o il prestito di un giovane talento come Kevin Zeroli che già la scorsa estate fu messo nel mirino dal club di Corsi.