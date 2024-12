@ML – Infortunio Leao in Verona-Milan, le condizioni dell’attaccante rossonero

Infortunio Leao in Verona-Milan, come sta l’attaccante del Milan: la prima diagnosi dal Bentegodi, i dettagli

Un primo tempo complicato per il Milan contro il Verona. Il risultato è fermo sullo zero a zero e per i rossoneri, già in piena emergenza infortuni, deve fare i conti con un altro grave problema in vista della Supercoppa Italiana che si giocherà ad inizio gennaio: il problema muscolare di Rafael Leao, che poco dopo la mezz’ora di gioco ha chiesto alla panchina il cambio dopo l’intervento dei medici.

Stando alle indiscrezioni raccolte da MilanLive.it, il portoghese ha riportato un risentimento del flessore sinistro. Per avere le idee più chiare sull’entità dell’infortunio però, come sempre, bisognerà aspettare la giornata di domani e gli esami strumentali del caso. Dopodiché si saprà con certezza di cosa si tratta e quali saranno i tempi di recupero. La speranza ovviamente è che non ci sia una lesione: fra poco più di dieci giorni il Milan andrà in Arabia Saudita per la Supercoppa e giocarla senza Leao sarebbe un gravissimo problema. Piove sul bagnato per i rossoneri.