Serie A, Hellas Verona-Milan in diretta: cronaca live, risultato in tempo reale e pagelle della partita della 17esima giornata del campionato 2024/2025.

Dopo il deludente pareggio a San Siro contro il Genoa, stasera al Milan cercherà di tornare alla vittoria in campionato. Dovrà superare l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi. Sulla carta è una partita ampiamente alla portata della squadra di Paulo Fonseca, però anche questa stagione insegna che non si può mai dare nulla per scontato.

Serie A, Hellas Verona-Milan: la cronaca della partita

13′ – Tentativo di Kastanos dalla distanza, neanche lui trova la porta.

11′ – I rossoneri provano a rendersi pericolosi in fase offensiva, però non riescono a fare male all’Hellas.

8′ – Suslov prova la conclusione mancina da fuori area, ma non inquadra la porta.

5′ – Nessuna emozione in questi primi minuti.

1′ – Partiti al Bentegodi!

Alle ore 20:45 l’arbitro Marinelli fischierà il calcio di inizio. Seguite su MilanLive.it la diretta testuale del match.

Le formazioni di Zanetti e Fonseca

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazović; Suslov, Kastanos; Sarr. A disp.: Magro, Perilli; Bradarić, Corradi, Daniliuc, Faraoni, Magnani; Dani Silva, Serdar, Tengstedt; Alidou, Cissè, Livramento, Mosquera. All.: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Jiménez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Leão; Abraham. A disp.: Raveyre, Sportiello; Calabria, Hernández, Pavlović, Tomori; Zeroli; Camarda, Liberali. All.: Fonseca.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.