Milan e Juve tradite da Allegri: nuovo annuncio in Serie A

Milan e Juve possono essere “tradite” da Max Allegri: nuova panchina in serie A per il tecnico livornese sempre più pronto al ritorno

Massimiliano Allegri è fermo dallo scorso maggio, dopo l’esonero subito dalla Juve. Si era chiuso nel peggior modo possibile il suo ciclo decennale in bianconero con otto stagioni (non consecutive) tutte vissute ad altissimo livello. L’anno scorso erano due gli obiettivi: la Coppa Italia e la qualificazione in Champions League, entrambi centrati. Era chiaro però come non ci fosse feeling con Cristiano Giuntoli che già aveva deciso di cambiare per questa stagione.

Da quel momento il tecnico livornese non ha ancora trovato un progetto valido. Sta trascorrendo un anno sabbatico come quelli del 2019 e del 2020, quando alla Juve si erano alternati prima Sarri e poi Pirlo. Ma è chiaro che davanti ad una giusta offerta tornerà in gioco sin da subito. Diversi club di serie A hanno pensato a lui così come alcuni di Premier League. In quest’ultimo caso si tratterebbe della prima esperienza all’estero per Max.

Max Allegri “tradisce” Milan e Juve? Nuovo club in serie A, c’è l’annuncio

Non disdegnerebbe, inoltre, anche una chiamata dalla Nazionale. Forse è questo il vero motivo che l’ha tenuto lontano dall’accettare un progetto a giugno scorso, quando Spalletti è stato a lungo in bilico dopo l’Europeo. Niente da fare, almeno per ora. Tornerà in qualche club e le piste più calde sembrano essere in serie A.

Si è vociferato a lungo di un suo arrivo al Milan, in caso di esonero di Paulo Fonseca che ad oggi è ancora in bilico. Con l’addio del portoghese sono due i principali candidati alla panchina rossonera: Allegri e Sarri. Sempre che qualcun altro non faccia prima e riesca a strappare la firma all’ex Juve, “tradendo” così il “Diavolo” che starebbe facendo la bocca ad un clamoroso ritorno del tecnico del penultimo scudetto. L’allenatore, infatti, è finito nel mirino della Roma che può così riportarlo in serie A a partire da giugno.

Ne hanno parlato diversi esponenti tra giornalisti ed ex calciatori vicini all’ambiente giallorosso nelle ultime settimane. Come ad esempio Roberto Pruzzo: “Ghisolfi ha detto che verrà preso un tecnico che conosce la serie A. E chi meglio di Allegri? Lui sicuramente ha esperienza nel nostro campionato“. Come l’ex attaccante anche diversi addetti ai lavori si sono accodati a questo pensiero. Max ha grande voglia di riscatto per dimostrare di essere ancora valido e soprattutto cercare di arrivare davanti a Giuntoli (e quindi alla Juve) in classifica: l’ha presa come una sfida personale! Il suo futuro sarà davvero alla Roma?