@ML – Leao salta la Roma: le ultimissime novità dopo gli esami

Rafa Leao ha svolto gli esami del caso dopo l’infortunio che lo ha portato ad abbandonare il campo contro il Verona

Rafa Leao salterà certamente la Roma. Gli esami a cui si è sottoposto nel pomeriggio, dopo l’infortunio di ieri, non lasciano dubbi.

Il portoghese, come appreso da MilanLive.it, ha riportato una elongazione al flessore sinistro. Verrà fatto un nuovo controllo con risonanza fra una settimana. Il numero dieci sarà dunque out per la partita di domenica sera a San Siro e proverà a recuperare per volare in Arabia Saudita e giocare la Supercoppa Italiana. E’ questa la speranza di Paulo Fonseca e di tutto il mondo rossonero, che incrocia le dita in vista dei nuovi esami a cui si sottoporrà fra sette giorni. Nulla di particolarmente grave, dunque, per Rafa Leao, ma il suo infortunio è l’ennesimo, che negli ultimi giorni ha decimato il Milan.

Milan – Fonseca recupera Bennacer, ma non solo: il punto della situazione

Per la Roma, però, il Diavolo spera di recuperare qualche pedina. Di certo ci sarà Alvaro Morata, che ha saltato Verona solo per la febbre alta, causata dalla tonsillite.

Lo spagnolo è così pronto a prendersi una maglia da titolare. Si siederà in panchina, invece, Ismael Bennacer, che oggi è tornato a sudare e correre con il resto del gruppo, dopo il lungo infortunio. Un’ottima notizia per Fonseca, che finalmente avrà un cambio per gli stacanovisti Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana.

Hanno messo nel mirino la sfida contro la Roma anche Christian Pulisic e Luka Jovic. Il recupero fondamentale è chiaramente quello dell’americano, che più di ogni altro calciatore, ha dimostrato di essere il vero leader tecnico del Milan. Giocare senza il numero undici si è rivelato più complicato del previsto per un Fonseca chiamato ad ottenere altri risultati positivi per blindare la panchina e tenersi stretto il Milan. Tutti in via Aldo Rossi sono sotto osservazione, a partire chiaramente dal tecnico portoghese, che ha l’obiettivo di riportare il Diavolo in Champions League.

Nei prossimi giorni capiremo se anche Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek hanno qualche possibilità di tornare a breve, magari già contro la Roma. Non ci sono speranze, invece, per Noah Okafor, per il quale i tempi di recupero non sono certo brevi. Out, ovviamente, anche Alessandro Florenzi.