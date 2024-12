@ML – Importante ritorno in gruppo, Fonseca sorride: possibile convocazione per Milan-Roma

Da Milanello giunge una news molto importante: le condizioni fisiche di un giocatore sono in crescita, la convocazione si avvicina.

È un periodo nel quale Paulo Fonseca si è ritrovato a rinunciare a qualche giocatore a causa di infortuni muscolari e, infatti, a Verona aveva delle scelte abbastanza limitate. In vista della partita contro la Roma, però, potrebbe esserci qualche novità.

Il Milan spera di recuperare Christian Pulisic, che si è fatto male contro l’Atalanta il 6 dicembre e che ha saltato le successive sfide di campionato contro Genoa e Verona. L’allenatore rossonero si è detto fiducioso di averlo a disposizione per il big match contro la squadra di Claudio Ranieri. Il capitano della nazionale americana aveva accusato una lesione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio destro e potrebbe farcela. Da non escludere neppure il rientro di Luka Jovic, che sta recuperando dai problemi di pubalgia. Dovrebbe esserci Alvaro Morata, assente a Verona per via della tonsillite.

Milan-Roma, Bennacer verso il rientro: sarà convocato?

Dopo tanto tempo potremmo rivedere anche Ismael Bennacer, che oggi ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo mesi dall’infortunio muscolare che lo aveva messo KO a settembre. Era stato operato al polpaccio destro e i tempi di recupero erano stati stimati in quattro mesi. In base a come andranno i prossimi allenamenti, Fonseca deciderà se convocarlo oppure no per Milan-Roma in programma domenica 29 dicembre.

Certamente il ritorno del nazionale algerino rappresenta una buona notizia, considerando i problemi che ha il Milan a centrocampo. Le sue caratteristiche possono tornare molto utili, al netto del fatto che in questo momento Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah siano fuori per problemi muscolari. Entrambi dovrebbero esserci per il 3 gennaio 2025, quando i rossoneri sfideranno al Juventus nel primo match di Supercoppa Italiana. L’inglese ha qualche speranza di farcela già per la partita contro la Roma. Bisogna attendere i prossimi allenamenti a Milanello.

Bennacer in questa stagione ha collezionato solo una presenza, nella partita di debutto contro il Torino. Poi è rimasto in panchina a Parma e successivamente si è infortunato con l’Algeria. Gli servirà un po’ di tempo per tornare al 100% della condizione e riprendere il ritmo partita. La dirigenza del Milan dovrà valutare anche se intervenire a centrocampo, un reparto nel quale le uniche garanzie sono Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.