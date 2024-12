Addio Milan, tifosi distrutti: l’annuncio è una mazzata terribile

L’aria in casa Milan continua a non essere serena, soprattutto dopo il curioso retroscena riguardante la cessione.

Altro scampato pericolo per il Milan che grazie alla vittoria contro l’Hellas Verona può continuare la sua risalita verso le zone nobili della classifica. Sospiro di sollievo anche per il tecnico Paulo Fonseca che in caso di mancata vittoria, e questo significa anche in caso di pareggio, sarebbe stato molto probabilmente sollevato dall’incarico di allenatore.

Al suo posto era pronto, e lo rimane anche per il futuro, Massimiliano Allegri. Per i tifosi è suo il ritorno più gradito. Per una buona notizia ce n’è però un’altra in grado di far storcere il naso al pubblico di fede rossonera. L’annuncio, arrivato un po’ a sorpresa in queste ultime ore, suona quasi come una mazzata per il club meneghino.

L’addio sembrava inevitabile e alla fine è arrivato, un peccato per il Milan che con il suo acquisto ha dato vita ad un importante investimento. Invece il rendimento del giocatore è stato giudicato non all’altezza e quel punto la cessione si è fatta inevitabile.

Milan, annuncio shock: tifosi senza parole

Oggi, tuttavia, sta godendo di nuova vita e per molti non può che rappresentare un rimpianto. Forse il più grande degli ultimi anni. Chi è tornato a far discutere il popolo rossonero è niente meno che Charles De Ketelare, attaccante belga che ha fatto solo tappa a Milanello prima di ritrovare la propria dimensione a bordo dell’Atalanta.

Club in grado di valorizzare pressappoco chiunque, merito soprattutto della cura di Gian Piero Gasperini. Ad essere tornato sulla carriera dell’ex Club Brugge è stato l’ex attaccante Francesco Flachi. Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex Sampdoria, tra le varie, si è così espresso: “Andare via dal Milan gli ha fatto bene“. E a confermare queste sue parole ci ha pensato in primis in campo.

Forse la pressione di giocare a San Siro era troppa o forse con Stefano Pioli l’amore non è mai sbocciato, fatto sta per i rossoneri CDK si è rivelato nel giro di pochi mesi un vero e proprio flop. Oggi non appare solo rinato ma rappresenta anche uno dei giocatori migliori della Serie A, al punto che le Big d’Europa sono tornare a pensare a lui per il futuro. Il Milan ha sicuramente perso tanto ma forse è così che doveva andare.