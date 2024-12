Cardinale: “Vincere con intelligenza. L’Inter ha conquistato il titolo, poi è andata in bancarotta”

Immancabile la domanda sul nuovo stadio: “Possiamo ristrutturare San Siro o costruirne uno nuovo, per la cifra che spenderemmo nel primo caso potremmo probabilmente fare un impianto moderno che rifletta lo status attuale dei club come società di intrattenimento per eventi dal vivo. Ma costruire stadi in Italia è una sfida”.

Dalla cessione di Tonali alla figura di Ibra: parla Cardinale

Gerry Cardinale ha parlato anche della cessione di Sandro Tonali: “Non lo abbiamo venduto perché ne avevamo bisogno ma perché abbiamo ricevuto un’ottima offerta: abbiamo incassato 70 milioni più un earn-out di 10 milioni, la cifra più alta di sempre in Serie A. E grazie a quella cifra abbiamo acquistato sei giocatori rinnovando la squadra. Non vendiamo per necessità, vendiamo per opportunismo“.

Si è poi parlato di Ibrahimovic: “La maggior parte delle persone considererebbe la sua nomina come una ‘vetrina’ o penserebbe a me come a un proprietario innamorato delle celebrità. È l’esatto contrario: sto cercando persone di livello mondiale che possano renderci migliori. Con Zlatan volevo affermare che faremo le cose in modo diverso perché c’è una legittima necessità di innovazione nel gestire meglio queste risorse. Quindi l’ho assunto per RedBird come operating partner e come senior advisor per la proprietà presso il Milan“.