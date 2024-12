Game over per Theo Hernandez: una big lo porta via subito

Situazione sempre più complicata per Theo Hernandez che può lasciare il Milan: una big pronta a strapparlo subito ai rossoneri

Il momento che sta vivendo Theo Hernandez al Milan è certamente uno di quelli più complicati della sua carriera. Anche contro il Verona, il terzino è partito ancora una volta dalla panchina dopo non aver disputato neanche un minuto della sfida pareggiata contro il Genoa.

Nella conferenza stampa della vigilia, Paulo Fonseca aveva dichiarato come per Theo Hernandez non si trattasse di una punizione, sottolineando come avesse giocato tanto e che dovesse recuperare la sua condizione migliore. Il tecnico dei rossoneri considera il giocatore francese uno dei migliori terzini al mondo, lo ha fatto capire a chiare lettere, ma il poco minutaggio non è stato accolto bene da Theo che, va ricordato, ha un contratto in scadenza nel 2026.

Ad oggi non ci sono stati progressi significativi per il suo rinnovo e tutto fa pensare che il terzino sinistro possa essere ceduto nella prossima sessione di mercato. Su Theo Hernandez c’è l’interesse di alcuni top club europei e tra questi vi è il Manchester United che potrebbe andare presto all’assalto per strapparlo al Milan. I Red Devils starebbero preparando un blitz da effettuare nei prossimi giorni ed i tifosi rossoneri temono di perdere subito uno dei giocatori più importanti della rosa.

Milan, Theo Hernandez verso l’addio: c’è l’ombra del Manchester United

Il Manchester United, guidato ora da Ruben Amorim, ha intenzione di rinforzarsi a dovere per rientrare nella corsa all’Europa ed il suo grande obiettivo porta il nome di Theo Hernandez. Il terzino sinistro del Milan sta vivendo un periodo molto complicato in maglia rossonera ed il rapporto con Paulo Fonseca, nonostante i recenti attestati di stima, sembra essersi incrinato. Il Manchester United è alla finestra ed è pronto ad andare all’assalto del giocatore per strapparlo ai rossoneri quantoprima.

I Red Devils hanno mostrato gravi carenze nel reparto difensivo e l’arrivo di Theo Hernandez apporterebbe non solo tanta esperienza e qualità, ma anche pericolosità in attacco vista la predisposizione offensiva del giocatore. Da parte sua, il Milan sta cercando di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026, ma nonostante il blitz del suo agente Quilon non ci sono stati passi significativi in questo senso ed il Manchester United è pronto ad approfittarne.

Le possibilità che Theo Hernandez dica addio al Milan, ad oggi, sono molto alte e ciò potrebbe accadere anche nel futuro immediato. Per i rossoneri e per i tifosi sarebbe un colpo durissimo considerato il contributo dato da Theo Hernandez fin qui e tutti si augurano possa presto tornare a comandare la fascia sinistra, chiudendo qualsiasi discorso relativo al suo addio.