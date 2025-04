Questa non ci voleva, cala il gelo in casa Milan: è tegola Maignan

Slitta ancora l’annuncio per il rinnovo di Maignan: i tifosi temono che l’accordo possa saltare, e a giugno… I dettagli

Il Milan sta vivendo un buon momento. Dopo la bella partita contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia, è arrivata un’altra vittoria in campionato. A Venezia la squadra rossonera non ha fatto una buona partita, ma è riuscita comunque a portare a casa i tre punti con le reti di Pulisic e Gimenez. In campionato c’è poco altro da dire: sono solo gli ultimi impegni da qui alla fine. L’attenzione massima è ovviamente sulla finale contro il Bologna, e questo tocca farlo ad allenatore e squadra.

La società invece deve lavorare per il futuro: tutto passa dalla scelta del direttore sportivo e dall’allenatore, dopodiché si faranno le valutazioni del caso per il calciomercato. Fra le scelte da prendere ci sono anche alcuni rinnovi di contratto e quello di Mike Maignan è fra i più discussi. L’accordo sembrava esserci mesi fa, ma lo slittamento dell’annuncio fa pensare che qualcosa sta andando storto e c’è chi teme che la firma possa saltare.

Maignan, ancora niente rinnovo: c’è un rischio

Il Milan e Maignan si sono parlati nel corso della stagione e sono arrivati anche ad un accordo di massima per altri due anni di contratto, con un altro di opzione, a 5 milioni. Di questa intesa di parla da tantissimo tempo ma nel frattempo l’annuncio è continuato a slittare, per questo motivo sono cominciare a circolare voci in merito ad un ripensamento da parte del club per il rendimento del portiere e per la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Per quanto riguarda il primo punto, se è vero che c’è stato un momento di flessione durante la stagione, Maignan è tornato ad essere decisivo nelle ultime settimane: basti pensare alla super parata nel derby contro l’Inter nella semifinale di ritorno. E a quella se ne aggiungono tante altre che rendono Mike ancora uno dei portieri più forti al mondo. Il Milan, in seguito alla mancata qualificazione in Champions, potrebbe cercare una nuova intesa al ribasso per quanto riguarda la cifra dello stipendio, ma è una somma tutt’altro che esagerata e sicuramente in linea con il valore del giocatore. I tifosi temono che, senza rinnovo, a giugno si possa lavorare ad una cessione, un po’ come si dice per Theo Hernandez: se il Milan ha intenzione di vincere, non può certamente fare a meno di loro.