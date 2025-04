Maignan segna un gol ed esulta lontano dal Milan: il video è virale

Il portiere rossonero protagonista di una rete segnata nella giornata di oggi: ecco i dettagli dell’episodio.

Mike Maignan è un punto fermo del Milan e nel recente derby di Coppa Italia contro l’Inter ha sfoderato alcune parate importanti. Un messaggio alla società per quanto riguarda il rinnovo del contratto.

Com’è noto, il nazionale francese va in scadenza a giugno 2026 e da mesi le parti sono in contatto per concordare il prolungamento fino al 2028 (con opzione per il 2029). Per diverso tempo l’accordo era stato dato per fatto, però nelle ultime settimane è trapelata una situazione un po’ diversa.

Non è detto che si arrivi alle firme, anche se delle buone prestazioni in questo finale di stagione potrebbero aiutare l’ex Lille a ottenere un nuovo contratto. Si tratta di un elemento molto importante della squadra, di cui è anche capitano da quando è arrivato Sergio Conceicao in panchina.

Milan, che ci fa Maignan nella Kings League?

Dopo Venezia-Milan, Conceicao ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Gli allenamenti a Milanello ripartiranno da mercoledì. Ogni calciatore ne ha approfittato per dedicare più tempo a cose extra-calcio, però Maignan ha deciso di non mollare del tutto il pallone.

Il portiere rossonero era in Francia per la Kings League France per seguire la partita tra i Wolfpack del presidente Adil Rami (ex difensore del Milan) e i 360Nations di Maignan, Koundé, Tchouameni e Manu Koné. Mike è stato protagonista di un calcio di rigore realizzato. Nell’ormai celebre campionato di calcio a 7 i presidenti possono calciare i penalty della propria squadra. Si è presentato sul dischetto e non ha sbagliato: piatto destro non angolatissimo alla sinistra del portiere.

Poi ha esultato inginocchiandosi, fingendo di prendere una freccia e di tirarla con un arco immaginario. La partita è finita con il risultato di 5-5. Per Maignan una breve e divertente “fuga” in Francia prima di tornare in Italia e concentrarsi nuovamente sugli impegni che lo attendono con il Milan.