I tifosi di Sinner stentano a crederci, non è ancora finita: altra mazzata

Continua a creare polemiche la squalifica di Sinner: arriva un’altra mazzata per l’altoatesino, ecco cosa è successo

Per Jannik Sinner è sempre più visibile la luce in fondo al tunnel. I tre mesi di squalifica patteggiati con la WADA stanno per finire: per chiudere la questione Clostebol il prima possibile, l’altoatesino ha deciso, insieme ai suoi avvocati, di accordarsi per uno stop forzato. Che è arrivato ormai alla fine. Sinner farà il suo ritorno in campo per gli Internazionali d’Italia a Roma in programma ad inizio maggio, come annunciato di recente dalla Federazione.

Jannik tornerà in campo ancora da numero uno al mondo nel Ranking: né Alcaraz e né Zverev sono riusciti ad approfittare della squalifica per recuperare terreno e quindi la classifica è rimasta invariata. Intanto però però Sinner le polemiche non finiscono mai e, nonostante lo stop, si parla ancora del caso Clostebol e della squalifica.

Sinner-Pellegrini, l’intervento di Bertolucci: le parole

Di recente è scoppiato il caso per le dichiarazioni al veleno di Federica Pellegrini, la leggenda del nuoto italiano. Che, un po’ a sorpresa, si è schierata contro Sinner: “Credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Non tutti sanno come funziona per un atleta soggetto a controlli antidoping a sorpresa e in competizione tutto l’anno. Diventa una mia responsabilità se il fisioterapista usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il caso Sinner a essere strano“.

In molti lo hanno difeso di fronte a queste parole e fra questi, come sempre, c’è Paolo Bertolucci, l’ex tennista e oggi opinionista. In una recente intervista, ha parlato così delle dichiarazioni di Pellegrini: “Ha sbagliato. Ha detto cose insensate e il fatto che arrivino da chi fa parte del Cio e del Coni è doppiamente grave. Ha detto che diventa responsabilità di Jannik se il fisio usa una crema su di lui. Questa però non è assolutamente la verità, perché il fisioterapista non ha usato nessuna crema su Sinner. Jannik è stato contaminato da una sostanza che era presente sul dito del fisioterapista ed è stato condannato per qualcosa per cui nessuno è mai stato accusato. Non è la prima volta che Federica Pellegrini parla a sproposito di Jannik, ma lui è più forte delle critiche e lo ha già dimostrato. È di un altro pianeta“.