Il Milan ha deciso: lo terrà per tutto gennaio, possibile addio a fine mese

La decisione del Milan sembra essere definitiva e l’addio potrebbe arrivare a fine gennaio, proprio prima della chiusura della finestra di mercato

I rossoneri stanno studiando le mosse migliori per il mercato invernale e bisogna fare una scelta definitiva su un calciatore molto promettente. Il parere di Fonseca ha contato molto, così come le idee della società per il futuro.

Il Milan di Fonseca ha bisogno di trovare forze fresche, soprattutto a centrocampo, per allungare le proprie rotazioni. L’impegno su tre fronti richiede un minimo di turn over obbligatorio, per non sovraccaricare eccessivamente alcuni giocatori. Reijnders, decisivo anche a Verona e Fofana, sono stati gli autentici trascinatori in campo, considerando i continui stop fisici di Loftus-Cheek e i problemi continui di Bennacer. Chiaramente per l’assetto tattico scelto da Fonseca urge avere almeno un altro mediano da poter inserire, cosa che al momento manca.

Per questo nel corso delle ultime settimane sono stati inseriti anche i giovani di MilanFuturo, come Zeroli e Liberali, grandi talenti in rampa di lancia. Mentre il secondo è un trequartista, addirittura classe 2007 (come Camarda), il primo ha già 19 anni e sembra essere fisicamente pronto. Kevin Zeroli, classe 2005, ha esordito in prima squadra contro il Venezia, racimolando 11′ da subentrato.

Il Milan ha deciso il futuro di Kevin Zeroli: via a fine gennaio

Zeroli è un punto di forza dell’Under 20 italiana, dopo aver disputato 12 partite con l’Under 19. Le sue caratteristiche di interdizione e ripartenza, con buona gamba e discreta tecnica, lo hanno posto all’attenzione di Fonseca nel periodo di emergenza (a Verona ha giocato addirittura Terracciano da mediano centrale). L’idea di avere una squadra B serve proprio a questo, visto che nella Serie C, gente come Zeroli può giocare ed esprimersi al meglio. Finora con il MilanFuturo ha collezionato 15 partite (compresa la Coppa Italia di Serie C) mettendo a segno anche 3 gol.

L’idea di Furlani e Moncada è quella di tenerlo a Milanello almeno fino al termine di gennaio, per coprire le eventuali falle della rosa. Poi se dovesse arrivare un nuovo centrocampista, come sembra sempre più probabile, il ragazzo potrebbe essere mandato in prestito, magari in Serie A, per assaggiare il calcio di un certo livello. Di certo per il futuro Il Diavolo punta forte sul suo gioiellino.