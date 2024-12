La mossa di Galliani apre al colpo del Milan: svolta per gennaio

Può tornare a scaldarsi l’asse Milano-Monza. Sono diversi gli affari possibili in ballo: un colpo di Adriano Galliani cambia il mercato rossonero

Adriano Galliani è pronto a far valere tutta la propria esperienza per mettere a segno i giusti colpi, utili a rafforzare un Monza che naviga pericolosamente in cattive acque.

Mai come in questa stagione il club brianzolo rischia la retrocessione in Serie B. Nonostante la classifica davvero brutta, la dirigenza biancorossa ha però deciso di dar fiducia ad Alessandro Nesta. C’è infatti la convinzione che la rosa non sia sufficientemente forte. Dal mercato di gennaio così sono pronti ad arrivare nuovi calciatori, per migliorare una squadra con diverse lacune. D’altronde calciatori importanti come Valentin Carboni o Colpani non sono stati sostituiti a dovere.

Al Monza si auguravano nell’esplosione di Daniel Maldini. Il figlio d’arte sta fornendo prestazioni anche di buon livello, ma i gol non arrivano. I biancorossi così faticano terribilmente a segnare. Negli ultimi giorni si è così scritto di un possibile acquisto da parte del club brianzolo di Luka Jovic, che piace tanto anche al Torino, oltre che a diverse squadre turche. Un altro calciatore finito nel mirino del Monza è Alex Jimenez, ma lo spagnolo non lascerà il Milan a gennaio. Potrebbe farlo, invece, Filippo Terracciano.

Dal Monza al Milan: via libera grazie ad Akpa Akpro

Nel frattempo il Monza ha già messo a segno il primo colpo del 2025. Si tratta di Akpa Akpro pronto a tornare in Brianza per dare una mano alla squadra di Alessandro Nesta.

Un colpo quello del centrocampista, che potrebbe dare il via libera alla cessione di Bondo. Il calciatore francese è da tempo nel mirino del Milan, ma i rossoneri devono fare attenzione alla concorrenza dell’Atalanta. Bondo resta comunque uno dei primi nomi della lista del Diavolo per rafforzare la mediana. Come è noto, l’idea del club rossonero è quella di acquistare un centrocampista che conosce già la Serie A. Ecco perché oltre al calciatore del Monza, il Milan segue con attenzione anche Frendrup del Genoa, oltre a Belahyane del Verona. Il nome che più piace, però, è certamente Ricci del Torino, ma Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di privarsene durante il mercato di gennaio se non per cifre davvero esagerate. La valutazione dell’italiano è superiore ai 30 milioni di euro.