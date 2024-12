Leao ci sarà contro la Juventus in Supercoppa? Cosa filtra da Milanello

Infortunio Leao, il portoghese rientrerà per la Supercoppa contro la Juventus? Ecco cosa filtra da Milanello

I tifosi sono col fiato sospeso. Rafael Leao si è infortunato nel corso del primo tempo di Verona–Milan: oggi gli esami anche escluso lesioni gravi, ma l’attaccante portoghese non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la partita contro la Roma del prossimo 29 dicembre, l’ultima del 2024. Un’assenza inevitabile anche per non rischiare qualcosa di più serio in vista della Supercoppa Italiana, in programma ad inizio gennaio.

Il Milan affronterà la Juventus il prossimo 3 gennaio in semifinale; se dovesse vincere, sfiderà la vincente fra Inter e Atalanta il 6 gennaio successivo. I rossoneri, che avevano fin qui avuto un ottimo ruolino di marcia dal punto di vista degli infortuni, ora devono fare i conti con la prima vera emergenza. Tutto è iniziato a Bergamo con Pulisic, al quale si sono poi aggiunti Loftus-Cheek, Musah, Okafor, Morata e, adesso, Leao. Fra questi, chi sembrano certi di recuperare per il torneo che si disputerà in Arabia sono Pulisic e Morata, mentre per gli altri c’è un grosso punto interrogativo (che è una certezza nel caso di Okafor). E Leao? Ecco cosa filtra da Milanello.

Infortunio Leao, ottimismo da Milanello: le ultime

Gli esami ai quali si è sottoposto ieri il portoghese hanno evidenziato un’elongazione del flessore sinistro: è lo stesso tipo di infortunio che accusò Morata nella partita di Champions League contro la Stella Rossa. Pochissimi giorni dopo, lo spagnolo era in campo nella ripresa del match di campionato col Genoa. Questo ci fa quindi ben sperare per il rientro di Rafa per la Supercoppa.

Difficile vederlo in campo contro la Roma perché, come detto, sarebbe un grosso rischio. Mentre c’è grande ottimismo per la sua presenza in Supercoppa per la sfida alla Juventus. Il portoghese, che è un giocatore chiave per lo scacchiere di Fonseca, farà un nuovo controllo fra sette giorni per chiarire ancor di più la situazione, ma si va verso un rientro per l’Arabia Saudita, e chissà che non possa andare almeno in panchina a San Siro il prossimo 29 dicembre contro la Roma. La cosa più importante è che si tratta di un infortunio lieve: un bel sospiro di sollievo per Fonseca, per la squadra e per i tifosi, che hanno temuto il peggio. Gli infortuni sono stati un limite nelle ultime stagioni di Stefano Pioli; fino ad oggi il problema sembrava archiviato, ma questo periodo sfortunato rievoca brutti ricordi.