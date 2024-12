Lo ha chiesto l’Empoli in prestito: il Milan valuta l’addio a gennaio

Un giovane calciatore rossonero è stato richiesto dall’Empoli: ci sarà il trasferimento nel mercato invernale?

Gennaio 2025 si avvicina e quindi anche la possibilità di effettuare acquisti e/o cessioni. I tifosi del Milan si aspettano che la dirigenza intervenga soprattutto in entrata, rinforzando una squadra che ha certamente delle lacune.

Da valutare anche le possibili partenze. Non ci sono dubbi sulla volontà di liberarsi di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, totalmente fuori dal progetto tecnico da tempo e incredibilmente rimasti a Milano dopo aver rifiutato le offerte arrivate l’estate scorsa. Oltre a loro, anche Luka Jovic potrebbe partire. Il serbo ha avuto problemi di pubalgia in questi mesi e ora sembra guarito, infatti dovrebbe essere convocato per Milan-Roma di domenica prossima. Per lui si è parlato del Torino e di società estere.

Calciomercato Milan, un giovane richiesto in Serie A

Il Milan ha anche dei giovani molto interessanti che sono monitorati da squadre di Serie A e di Serie B. Sono già partiti dei sondaggi e sarà interessante capire cosa succederà a gennaio. Avendo anche l’Under 23 impegnata in Serie C, è possibile che nessuno lasci la maglia rossonera nel prossimo mese.

Un calciatore che in questi mesi ha giocato quasi sempre con il Milan Futuro è Davide Bartesaghi, terzino sinistro che abbiamo visto impiegato anche da centrale. Compirà 20 anni il 29 dicembre e poco tempo ha incassato i complimenti di Paulo Fonseca, al quale sembra piacere parecchio, anche se finora gli ha concesso solamente due presenze in Prima Squadra. 30 minuti totali tra Serie A e Coppa Italia. Quando si è trattato di sostituire Theo Hernandez nelle ultime due partite, l’allenatore portoghese ha preferito Alex Jimenez e il rendimento dell’ex Real Madrig li ha dato ragione.

Bartesaghi è in attesa della sua grande occasione e magari anche di una chiamata per il rinnovo, dato che il suo contratto scade a giugno 2026. Nel frattempo trapela l’interesse di qualche società, una di queste è l’Empoli. Il club toscano apprezza il terzino rossonero e potrebbe fare un tentativo a gennaio. Le due dirigenze hanno buoni rapporti, in Toscana si sono trasferiti in prestito con diritto di riscatto Devis Vasquez e Lorenzo Colombo. Al Diavolo sono stati accostati calciatori azzurri come Giuseppe Pezzella e Jacopo Fazzini. Vedremo se ci saranno sviluppi. La sensazione è che difficilmente Bartesaghi lascerà Milano a gennaio.