Maignan da record: il francese fa 100, nessuno come lui

Un dato incredibile per Mike Maignan, che continua ad offrire prestazioni di alto livello. Il francese si conferma uno dei portieri più forti al mondo

Ancora un clean sheet in Serie A. Nonostante la stagione complicata del Milan, Mike Maignam continua a mantenere la porta inviolata.

E’ successo anche contro il Verona, per l’ottava volta nel campionato italiano: in precedenza era successo contro il Venezia, il Lecce, l’Udinese, il Monza, la Juventus, l’Empoli e il Genoa. Nessuno come il francese in Serie A, che guida la classifica dei portieri imbattuti. Alle sue spalle troviamo con sette clean sheet Michele Di Gregorio (con solo undici partite), Alex Meret (con quattordici gare) e Yann Sommer (quindici match). Chiaramente sia il numero uno dell’Inter che quello della Juventus possono eguagliare Maignan in questa speciale graduatoria, in questo turno di campionato.

Una classifica che testimonia come il numero sedici transalpino sia davvero tornato ai suoi livelli. Maignan – un dato statistico riportato dalla Serie A – con il clean sheet del Bentegodi, contro il Verona di Zanetti, è riuscito a raggiungere l’obiettivo di tenere la porta inviolata in 100 incontri interi nei cinque grandi campionati europei.

Milan, Maignan leader dentro e fuori dal campo

Le prestazioni di altissimo livello di Mike Maignan sono sotto gli occhi di tutti. Il Milan così si gode le prestazioni del suo portiere, che sta vivendo una stagione dal grande rendimento, senza alcun infortunio.

Il francese sta così potendo mettere a servizio della squadra tutte le sue qualità , da atleta, con i suoi interventi tra i pali (mostrando anche l’abilità nel giocare con i piedi), e da uomo spogliatoio. Maignan ha personalità da vendere, è un leader vero e fa sentire la sua voce dentro e fuori dal campo. Il Milan non può certo chiedere di più al suo portiere e non è un caso che ha fatto di tutto per blindarlo e goderselo ancora per parecchi anni.

L’intesa per il rinnovo, come scritto nei giorni scorsi, è stata raggiunta: Maignan andrà a guadagnare circa cinque milioni di euro netti a stagione con i bonus, diventando uno dei giocatori più pagati dell’intera rosa. Ormai mancano solamente le firme sul contratto, ma l’avventura del francese proseguirà in rossonero. Non ci sono più dubbi, con i tifosi che possono esultare