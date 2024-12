Retroscena Maldini, l’ha fatto per lo Scudetto del 2022: clamoroso

Durante le ultime partite prima dello Scudetto, Maldini fece una richiesta alla società: il clamoroso retroscena

Paolo Maldini e il Milan erano, sono e saranno per sempre la stessa cosa. Nonostante l’assurda decisione di Gerry Cardinale di mandarlo via nel giugno 2023 (insieme a Frederic Massara, altro dirigente top e protagonista dei recenti successi dei rossoneri), il legame fra le parti è rimasto solido e indiscutibile. Prima o poi, l’ex capitano tornerà in rossonero per continuare quello che aveva fatto fino a poco tempo fa: riportare il Milan in alto.

Con lui dirigenti, la squadra aveva raggiunto grandissimi traguardi: il primo è stato il ritorno in Champions League dopo una lunghissima assenza e poi il clamoroso Scudetto nel 2022. Un successo incredibile nato dalla condivisione di intenti fra dirigenza, allenatore e squadra; dal rapporto bellissimo che si era creato fra tutti e che aveva spinto ogni singolo elemento della squadra a dare il massimo. Maldini aveva costruito qualcosa di bellissimo e soprattutto aveva messo solide basi per poter fare meglio negli anni successivi. Poi però è arrivato Cardinale, e quindi RedBird, e quelle basi faticosamente costruite sono andate a farsi benedire.

Maldini e i biglietti per le partite pre Scudetto, il retroscena

Nell’anno dello Scudetto si creò un’atmosfera straordinaria anche grazie allo splendido rapporto che c’era con i tifosi, che hanno spinto la squadra fino all’ultimo minuto. Indimenticabile l’ambiente delle ultime partite giocate a San Siro di quell’anno, come ad esempio quella contro la Fiorentina, con gol di Leao a dieci minuti dalla fine, e contro l’Atalanta, con l’indimenticabile rete di Theo Hernandez.

Il giornalista Federico Buffa, noto tifoso milanista, nell’episodio Natalizio dello di “Buffa Talks”, uno dei migliori programmi sportivi in Italia in onda su Sky Sport, ha fatto una importante rivelazione che riguarda proprio quell’anno e, soprattutto, le ultime partite dello Scudetto. Parlando dell’incredibile rimonta dell’Olimpia Milano contro l’Aris Salonicco nel 1986 in finale di Coppa Campioni, il giornalista ha rivelato che Paolo Maldini era riuscito a convincere i dirigenti del Milan ad abbassare il costo dei biglietti per le ultime tre gare a San Siro per far sì che arrivasse più gente possibile allo stadio. Una mossa non solo da grande dirigente, ma anche da grande uomo di calcio, che sa perfettamente quanto sia importante il calore del pubblico per partite così importanti. A differenza di quanto accade oggi: per l’ultimo Milan–Juve, il prezzo più basso era di 100 euro. Ed è solo un esempio. Differenze.