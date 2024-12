Babbo Natale passa a Milanello: che regalo per Fonseca

E’ tempo di regali sotto l’albero per Natale. Paulo Fonseca non ha dubbi sul calciatore che vorrebbe per migliorare il proprio Milan

Dopo la vittoria contro il Verona, Paulo Fonseca e la sua squadra si godranno qualche giorno di vacanze prima di tornare a correre e sudare per preparare la partita contro la Roma di domenica a San Siro.

Il Diavolo ci arriverà ancora con troppi giocatori out: i rossoneri, infatti, hanno perso anche Rafa Leao, ma sperano di riabbracciare Christian Pulisic, che dovrebbe tornare dal primo minuto insieme ad Alvaro Morata. Non ci saranno, invece, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek.Â

A centrocampo, dopo mesi, Fonseca, però, tornerà a disporre di Ismael Bennacer, che sabato si è allenato con il resto del gruppo. Un’ottima notizia per tutto il Diavolo, che finalmente avrà giocatore in più in mediana, dove Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana hanno sempre giocato, senza di fatto avere sostituti.

Al Bentegodi, Fonseca ha dovuto affidarsi a Filippo Terracciano, vicino al francese, per poter avanzare l’olandese. E’ evidente, dunque, che il rientro dell’algerino potrebbe non bastare. Senza tener conto dell’incertezza che c’è attorno all’ex Empoli che negli ultimi anni si è spesso fermato per dei guai fisici.

Milan, colpo a centrocampo: ecco il regalo per Fonseca

L’idea del Milan di regalarsi un nuovo centrocampista c’è dunque ancora. La dirigenza rossonera vorrebbe allungare la propria rosa, dando un’alternativa in più a Paulo Fonseca, in mediana.

Sono tanti i nomi sul taccuino: Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović guardano soprattutto in Serie A e il preferito è certamente Ricci. L’italiano piace da tempo e senza l’arrivo di Fofana, il Diavolo avrebbe affondato il colpo già in estate. Ora ci proverà seriamente ancora, ma servirà una offerta importante, da oltre 30 milioni di euro. Convincere il Torino d’altronde non è mai facile, ma non impossibile. Gli altri profili seguiti dal Milan sono Belahyane del Verona, Frendrup del Genoa e Bondo del Monza. Il prezzo dei tre centrocampisti è certamente ben diverso da quello del Granata e possono lasciare i rispettivi club per 15/20 milioni di euro. Gennaio, dunque, può essere il mese per il rinforzo a centrocampo, a prescindere da come Ismael Bennacer risponderà sul campo nelle prossime partite. Nessuno ha dubbi infatti sul pensare, che un mediano serva comunque.