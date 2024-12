Dal Milan alla Roma, la scelta lascia tutti di stucco

I rossoneri rischiano di perdere un obiettivo: si è inserita la Roma, molti tifosi potrebbero restare delusi. I dettagli

Il Milan vive un Natale di crisi. I tre punti conquistati a Verona sono sicuramente importanti per la classifica, ma la prestazione ha deluso ancora i tifosi, che stanno portando avanti la loro contestazione nei confronti della proprietà. Iniziata contro il Genoa, la protesta è continuata poi nei giorni successivi, fino al Bentegodi, dove si sono sentiti in maniera molto chiara i cori contro Gerry Cardinale e la proprietà.

Paulo Fonseca sta provando a fare il miglior lavoro possibile ma in questo ambiente è davvero complicato. Ed è complicato anche perché in estate la dirigenza ha fatto diversi gravi errori sul mercato, consegnando all’allenatore una rosa completa dal punto di vista numerico ma con pesanti mancanze sul piano delle qualità e delle caratteristiche. Insomma, nessun aiuto per il portoghese, che deve fare di necessità virtù. In molti però hanno parlato di una posizione, quella di Fonseca, in bilico: addirittura, c’è chi parlava di esonero in caso di non vittoria a Verona, con Massimiliano Allegri pronto a subentrare. Il successo al Bentegodi ha placato le voci, ma intanto c’è un altro club pronto a prendere il tecnico livornese.

Ranieri vuole Allegri alla Roma, i dettagli

Il piano dei Friedkin a Roma è piuttosto chiaro: Claudio Ranieri, subentrato a Juric, che era subentrato a De Rossi, è solo un traghettatore, dopodiché per lui dovrebbe esserci pronto un ruolo da dirigente. La proprietà americana, che come RedBird ha fatto gravi errori ma la differenza è che in questo caso c’è l’intervento immediato, vuole affidare a lui la ricostruzione della squadra e quindi anche della panchina.

Il primo nome sulla lista di Ranieri, secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, è quello di Allegri. Il suo arrivo però è rinviato solo a fine stagione, quando l’anno sarà finito e comincerà il nuovo corso. Nel frattempo però può succedere di tutto: Max è libero da vincoli contrattuali dopo la fine del rapporto con la Juventus ed è in attesa di una chiamata importante. Secondo alcune voci di corridoio, il Milan sarebbe per lui una destinazione parecchio gradita, ma c’è l’ostacolo stipendio: il suo ingaggio è veramente molto alto e, ad oggi, non risultano dei veri e propri contatti con la dirigenza rossonera. Che ha idee molto diverse per la panchina: si punta su profili poco invadenti e, soprattutto, a basso costo, come è il caso di Fonseca.