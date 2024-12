Fonseca cambia pelle al Milan: la formazione perfetta del 2025

Il Milan è pronto a cambiar pelle. Ecco le scelte che più convincono i tifosi del Diavolo per il nuovo anno: nuovo ruolo per Pulisic

Domenica a San Siro si giocherà l’ultima partita del 2024. Un anno che non ha portato gioie al Milan e ai suoi tifosi, che sperano di voltare pagina nel 2025.

Il Diavolo, d’altronde, avrà l’occasione di conquistare subito il primo trofeo, la Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita. Non è la coppa più amata e prestigiosa, ma vincere aiuta a vincere e il Milan, ormai, non è più abituato a farlo. Contro la Juventus, il Milan spera di recuperare Rafa Leao, così da poter avere in campo la miglior formazione possibile. Christian Pulisic, d’altronde, dovrebbe esserci già per la sfida contro la Roma domenica prossima. Paulo Fonseca partirà per l’Arabia Saudita con qualche defezione, come Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, oltre a Noah Okafor, ma potrà mandare in campo, come detto, il miglior undici.

I tifosi così sognano un nuovo schieramento. Uno schieramento che convince proprio tutti e che prevede il rientro di Ismael Bennacer dal primo minuto. L’algerino è finalmente recuperato e quando starà davvero al 100% potrà essere un titolare in una mediana con Youssouf Fofana, permettendo a Tijjani Reijnders di avere maggiore libertà. Così a cambiare posizione sarebbe ancora una volta Christian Pulisic, pronto a spostarsi a destra e a completare il tridente con Rafa Leao e Alvaro Morata.

Milan, cambia la difesa: ecco la formazione che sognano i tifosi

Anche in difesa spazio a qualche cambio. Tra i pali ovviamente Mike Maignan, con Matteo Gabbia e Malick Thiaw al centro del reparto arretrato.

La coppia formata dal tedesco e dall’italiano è ormai quella titolare, la migliore in assoluto e sono i numeri a dirlo. A cambiare, come si augurano i tifosi, saranno ovviamente gli esterni. La speranza più grande è quella di rivedere il miglior Theo Hernandez. Il francese, recuperato e al massimo della condizione, è il terzino mancino più forte al mondo, ma per Alex Jimenez deve esserci spazio in questo Milan: così lo spagnolo può traslocare a destra, mandando in panchina un Emerson Royal che non ha mai convinto proprio nessuno, soprattutto i tifosi che avrebbero voluto un altro calciatore.

Milan: Maignan, Jimenez, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Fonseca