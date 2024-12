Leclerc gelato, hanno scelto Hamilton: subito bomba Ferrari

Hamilton preferito a Leclerc (e non solo) in una circostanza specifica: ecco cosa è successo.

Nel 2025 vedremo in griglia una delle coppie più attese e affascinanti della storia della F1: Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La Ferrari ha deciso di ingaggiare il sette volte campione del mondo e di affiancarlo al monegasco, presente nel team dal 2019 e indicato come “predestinato” a riportare il titolo a Maranello. Sarà un attacco a due punte, con due piloti di altissimo livello che cercheranno di prevalere l’uno sull’altro e anche nel confronto con gli altri rivali.

L’annuncio della scuderia italiana aveva scosso il mondo della Formula 1, provocando un mix di emozioni, discussioni e aspettative tra i tifosi e i media. Qualcuno ritiene che sia stato un errore prendere Hamilton e non designare Leclerc come numero 1 del box, anche perché avere due compagni di squadra così forti può comportare problemi di vario tipo. Le tensioni sono sempre dietro l’angolo in questo mondo così competitivo. Inoltre, c’è chi pensa che l’inglese sia in una fase discendente della sua carriera e che sarebbe stato meglio tenere Carlos Sainz piuttosto. Ovviamente, ci sono anche coloro che la pensano in maniera totalmente diversa, approvando la scelta. L’arrivo di una leggenda potrebbe anche aiutare Charles a fare il definitivo salto di qualità. È chiaro che sarà decisivo pure il lavoro di fabbrica e squadra per dare ai driver una macchina vincente, perché il talento non basta per vincere.

Ferrari F1, Hamilton preferito a Leclerc: cosa è successo

Leclerc è amatissimo dai tifosi Ferrari e sperano che sia proprio lui a laurearsi campione del mondo con la Rossa. Sarebbe il coronamento di un sogno partito da lontano, da quando il monegasco era bambino e sperava un giorno di poter arrivare in F1 ed essere protagonista guidando proprio per la scuderia di Maranello. La sua ambizione è conquistare il titolo mondiale e farà di tutto per riuscirci. Hamilton può essere un altro “ostacolo” verso questo traguardo, però cercherà di superarlo e trarre beneficio dalla convivenza con un pilota più esperto.

In attesa di vedere cosa succederà in pista nel Mondiale di Formula 1 2025, c’è un altro ambito nel quale Lewis ha avuto la meglio su Charles e gli altri piloti. EA Sports ha pubblicato il season wrapped riguardante il celebre videogioco F1 24. Il riassunto statistico delle partite disputate durante l’anno mostra che l’inglese è stato il pilota generalmente più scelto dai videogiocatori. Precede proprio Leclerc, mentre Max Verstappen è terzo in questa classifica. La Ferrari è il team maggiormente scelto, davanti a Mercedes e McLaren.