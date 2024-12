Milan senza Leao e Okafor contro la Roma, chi gioca a sinistra: ecco la soluzione migliore

Il Milan affronterà la Roma senza Leao e Okafor, chi giocherà quindi da esterno a sinistra: ecco la miglior soluzione ad oggi

Per il Milan è un periodo davvero complicato. La vittoria contro l’Hellas Verona non è bastata a calmare un po’ gli animi dei tifosi, che stanno portando avanti la loro contestazione, iniziata dal post Genoa. Le dichiarazioni di Cardinale e Furlani, emerse nelle ultime ore ma risalenti al mese di aprile, non hanno fatto altro che alimentare l’astio nei confronti di una proprietà che, stavolta in maniera ancor più palese, ha confermato che l’obiettivo è il business e non il risultato sportivo.

In questo clima di tensione però Paulo Fonseca sta provando a lavorare al meglio delle possibilità, anche se le sue responsabilità per l’attuale situazione del Milan di certo non mancano. La squadra gioca male, non riesce ad esprimersi al meglio e ci sono stati finora troppi casi mal gestiti. A questo, poi, nelle ultime settimane si è aggiunto anche il problema infortuni, e quindi il riemergere dell’incubo che, nelle scorse stagioni, ha fortemente influenzato in negativo l’andamento della squadra. Rafael Leao è solo l’ultimo della lista: per fortuna gli esami non hanno evidenziato problemi gravi, ma molto probabilmente sarà costretto a non giocare contro la Roma.

Milan-Roma, chi gioca al posto di Leao? Doppia opzione

Non sarà disponibile per il match del prossimo 29 dicembre quindi, ma c’è ottimismo per il rientro in Supercoppa contro la Juventus. Idem anche il sostituto naturale di Leao, cioè Noah Okafor, che si è infortunato dopo Milan–Genoa e in maniera piuttosto seria: salterà la Supercoppa e potrebbe rivedersi in campo solo a metà gennaio. Chi giocherà quindi nel ruolo di esterno a sinistra contro la Roma?

La soluzione migliore, ad oggi, per caratteristiche ma anche per condizione fisica, è Alex Jimenez avanzato. Questo quindi significa che tornerà in campo dal primo minuto Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro, esattamente come è accaduto nella sfida del Bentegodi. Al momento è questa l’opzione più plausibile, ma da qui al 29 dicembre ci sono ancora diversi giorni a disposizione e tutto può cambiare. Ad esempio, per la partita coi giallorossi è probabile il rientro di Christian Pulisic e, se nei prossimi giorni dovesse recuperare un buon livello di condizione, si potrebbe anche pensare di schierarlo dal primo minuto a sinistra, consapevoli però che è un grosso rischio in vista del 3 gennaio e della semifinale di Supercoppa Italiana.