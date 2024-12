Milan, sirene dalla Premier League: cessione a sorpresa a gennaio?

Possibile cessione a sorpresa nel mercato di gennaio: il Milan lo valuta 20 milioni, sirene dalla Premier League per lui

Si sta avvicinando la sessione di mercato di gennaio. Il Milan dovrebbe fare qualche acquisto per risolvere le lacune della rosa, così da poter migliorare la squadra e puntare ad una risalita nella seconda parte di stagione. Tutto dipenderà dalla volontà di RedBird di investire o meno: in estate sono stati spesi tanti soldi e pochissimi incassati, ma nel frattempo arriveranno gli oltre 50 milioni della Champions League.

Un tesoretto potrebbe arrivare anche dalle possibili cessioni. Sì perché al Milan ci sono situazioni calde che meritano attenzione. Ad esempio, ha perso tanti punti nelle gerarchie Fikayo Tomori, che è diventato il terzo se non addirittura il quarto centrale, chiuso da Thiaw, Gabbia e Pavlovic. Ma il difensore inglese non è l’unico ad essere in difficoltà: c’è un altro giocatore che, nonostante la speranza del club e dei tifosi, proprio non riesce ad esprimersi con la maglia rossonera, a causa anche di un contesto, tattico e non solo, che non lo valorizza in alcun modo. Si tratta di Samuel Chukwueze, che si è preso un bel po’ di critiche nell’ultimo periodo e, in particolare, dopo il Verona. Non è da escludere una possibile cessione a gennaio, magari in Premier League.

Chukwueze, idea Premier League: doppia opzione

Partiamo dall’opzione più interessante per lui: in questi giorni in casa Arsenal è arrivata la notizia dell’infortunio di Saka, giocatore chiave per lo scacchiere di Mikel Arteta, che resterà fuori per diverse settimane. I Gunners potrebbero pensare proprio a Chukwueze per sostituirlo: i due hanno caratteristiche molto simili e Samu a Londra potrebbe trovare il giusto contesto di gioco per far emergere le sue indiscutibili qualità. Ma l’Arsenal non è l’unica opzione.

In Premier League ci sono club interessati a lui. Un’altra soluzione interessante è l’Aston Villa dove ritroverebbe Unai Emery, con il quale ha lavorato per diverso tempo negli anni al Villarreal (in un periodo in cui tutti erano pronti a scommettere su un suo futuro da campione). Il Milan, che lo ha pagato 20 milioni più 8 milioni di bonus, potrebbe lasciarlo andare più o meno per la stessa cifra, in modo da non far registrare nemmeno una minusvalenza. Qualche altra squadra potrebbe inserirsi, e non sono da escludere nemmeno sondaggi dalla Liga. Insomma, ad oggi non c’è nulla di concreto: Chukwueze non ha ricevuto proposte né offerte, ma da qui ai prossimi giorni tutto può cambiare. E l’idea di cambiare aria potrebbe essere la miglior soluzione per lui e anche per il club.