Ritorno di fiamma e 30 milioni sul piatto: maxi offerta al Milan

Un club straniero ha rimesso nel mirino un giocatore rossonero: pronta la nuova offerta di acquisto.

La stagione del Milan è finora al di sotto delle aspettative, non ci sono dubbi. Qualche giocatore non sta rendendo abbastanza, mentre altri si stanno distinguendo in positivo nonostante una situazione complicata. Ovviamente, la dirigenza monitora tutto e valuterà in sede di mercato se e come intervenire.

Tra coloro che stanno facendo bene in questo periodo c’è Malick Thiaw, che da diverse partite fa coppia fissa con Matteo Gabbia al centro della difesa. Nella scorsa stagione non era riuscito a ripetere quanto di buono fatto nella precedente, però in questi mesi sembra essere tornato a buoni livelli. Si è spesso mostrato attento nella lettura delle diverse azioni e anche importante nell’impostare il gioco. Il bellissimo gol di Tijjani Reijnders a Verona nasce dall’ottimo passaggio in verticale del difensore tedesco a Youssouf Fofana, che ha poi servito un fantastico assist.

Mercato Milan, nuovo tentativo dalla Premier League

Nella scorsa sessione estiva del calciomercato non sono mancati rumors sulla possibilità che Thiaw venisse venduto. Più volte si è parlato dell’interesse del Newcastle United, alla ricerca di un centrale difensivo e che aveva inserito anche l’ex Schalke 04 nella propria lista degli obiettivi. Nonostante alcuni contatti avvenuti, la trattativa non è mai decollata e il giocatore è rimasto a Milanello.

Il Newcastle United ha cinque difensori centrali in organico, ma per il futuro valuta comunque la possibilità di comprare un giocatore nel ruolo. Alla fine dell’estate sembrava vicino l’ingaggio di Marc Guehi del Crystal Palace, valutato circa 50 milioni di euro (ha un contratto in scadenza a giugno 2026). Allora si parlava di una richiesta superiore ai 60 milioni, non compatibile con il bilancio dei Magpies. Vedremo se ci sarà un ritorno di fiamma.

Potrebbe esserci per Thiaw. Secondo alcuni rumors, il club inglese sarebbe pronto a offrire 30 milioni, però il Milan non è disposto a cedere nel mercato di gennaio. E comunque la società rossonera sa che a fine stagione il difensore potrà valere di più, dunque non prevede di cambiare in un reparto nel quale probabilmente non ci sarà alcun intervento nel prossimo mese.

Un difensore che avrebbe maggiori chance di lasciare Milanello è Fikayo Tomori, diventato una riserva dopo un inizio da titolare. Il Newcastle potrebbe provare a riportarlo in Premier League. Forse 25 milioni potrebbero bastare per l’acquisto del suo cartellino.