Sorpresa a Milanello: si è allenato col Milan oggi, è un figlio d’arte

Bella sorpresa a Milanello oggi: si è allenato con la prima squadra un figlio d’arte che gioca nelle giovanili rossonere

Il Milan si è allenato stamattina prima delle brevi vacanze di Natale. Paulo Fonseca ha infatti concesso tre giorni di riposo alla squadra per festeggiare la vigilia, il Natale e Santo Stefano. I rossoneri torneranno in campo quindi nella giornata di venerdì per preparare al meglio la sfida alla Roma, l’ultima di questo lunghissimo e faticoso 2024. Dopodiché, ad inizio anno nuovo, ci sarà la Supercoppa Italiana con la semifinale contro la Juventus il 3 gennaio.

In questi giorni i giocatori faranno comunque delle sedute individuali, mentre gli infortunati potrebbero raggiungere il centro tecnico di Carnago per svolgere un lavoro personalizzato fra campo e palestra. Le assenze in casa Milan sono davvero tante e tutte molto pesanti: Loftus-Cheek, Musah, Okafor, Pulisic e, l’ultimo in ordine di tempo, Leao. Per il portoghese è probabile un rientro per la Supercoppa, mentre Pulisic potrebbe tornare già con la Roma. In ogni caso, l’idea è quella di non rischiare per evitare qualsiasi tipo di problema. Per fronteggiare le assenze, Fonseca ha deciso di far allenare con la prima squadra alcuni giovani ragazzi, e oggi c’è stata una bella sorpresa.

Si è allenato con la prima squadra oggi, che sorpresa

Oltre al figlio di Ibrahimovic, attualmente impegnato con la Primavera dei rossoneri, nelle giovanili rossonere c’è un altro figlio d’arte: è Denzel Seedorf, figlio del grande Clarence, che gioca con la squadra U-18 milanista. Il ruolo di Denzel è lo stesso del papà: fa il centrocampista ed evidentemente Fonseca ha intravisto in lui qualità importanti, tanto da decidere di portarlo con sé oggi.

Come si può notare dalle storie Instagram pubblicare dal giovane calciatore, per lui è stata una giornata molto importante perché ha avuto la possibilità di allenarsi coi grandi. Una grande occasione per un ragazzo che sembra avere doti molto interessanti e, soprattutto, ampi margini di miglioramento. Una bella sorpresa quindi a Milanello, in un momento però tutt’altro che sereno: il clima è molto teso al di fuori del centro tecnico coi tifosi che, nonostante la vittoria di Verona contro l’Hellas nell’ultimo turno di campionato prima di Natale, continuano la loro protesta e contestazione, alimentata poi dalle dichiarazioni di Cardinale, Furlani e altri dirigenti in un convegno ad Harvard nel mese di aprile.

Parole che non possono far stare sereni i tifosi rossoneri, che hanno ormai un’idea molto chiara di quella che è la situazione del Milan oggi.