Via Tomori e colpo dalla rivale, il Milan prepara l’affare del 2025

Il Milan è già al lavoro su un colpo in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino un difensore di una rivale.

Oltre a pensare ai possibili rinforzi in vista di gennaio, in casa Milan si lavora anche a quelle che potrebbero essere le mosse in vista della prossima stagione.

Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono al lavoro per provare a rinforzare un Milan che in questa prima parte di stagione ha dimostrato di avere diverse falle soprattutto in alcune zone del campo. I rossoneri dovranno cercare di trovare un tassello da inserire nella rosa a disposizione di Paulo Fonseca in particolare a centrocampo ma non è da escludere che possano esserci altri movimenti anche in altri reparti. Nel frattempo, in vista della prossima estate, spunta un nome di un calciatore che al momento fa parte di una squadra rivale.

Milan, assalto in casa di una rivale per centrocampo

Mario Gila è un obiettivo di mercato in casa Milan con il difensore spagnolo che sta convincendo tutti a suon di ottime prestazioni con la maglia della Lazio. I rossoneri, che potrebbero cedere Tomori in estate, sono pronti a fare un tentativo per l’ex calciatore del Real Madrid.

Classe 2000 e con un passato nelle giovanili del Real Madrid, il centrale è uno dei punti di forza della squadra di Baroni che, eccezion fatta per lo 0-6 subito in casa dall’Inter, sta vivendo un’ottima stagione lottando per i primissimi posti in classifica e con la qualificazione al prossimo turno di Europa League assicurata. Con un contratto fino al 2027 con i biancocelesti, il difensore viene valutato circa 30 milioni di euro.

Una somma alta per quelli che sono gli standard del Milan che difficilmente supera i 25 milioni di euro di investimento in sede di mercato. Il denaro potrebbe però arrivare da una cessione eccellente che permetterebbe al club di fare cassa e reinvestire poi sul difensore della Lazio. Fikayo Tomori potrebbe essere sacrificato con l’inglese che sta facendo fatica a trovare spazio alla corte di Paulo Fonseca.

Sull’ex difensore del Chelsea ci sono diverse squadre inglesi pronte a fare un tentativo in vista del 2025 con il Milan che chiede proprio 30 milioni di euro per il cartellino del centrale che ha perso il posto in favore di Malick Thiaw e Matteo Gabbia. Newcastle, Aston Villa e West Ham sono pronti a farsi avanti sin da gennaio anche se appare difficile immaginare un addio di Tomori al Milan a stagione in corso.