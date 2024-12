Dice addio al Milan: se ne va al Chelsea

Cresce l’ansia in casa Milan per l’assalto sul mercato del Chelsea nei confronti di un giocatore della rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

La stagione difficile che sta vivendo il Milan si ripercuote anche sul mercato con i rossoneri che devono fare i conti con l’assalto del Chelsea nei confronti di una colonna della squadra.

Manca ormai poco più di una settimana all’apertura ufficiale del mercato con il Milan che sta cercando di stringere i tempi per chiudere alcune operazioni sia in entrata che in uscita che possano andare a sistemare la rosa a disposizione di Fonseca. Nel frattempo continuano ad arrivare voci riguardanti l’interessamento da parte del Chelsea per una colonna della formazione del tecnico portoghese con una maxi offerta pronta a convincere il Milan per far partire il giocatore.

Il Chelsea pronto alla maxi offerta un big rossonero

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Youssouf Fofana in vista del 2025. Il mediano, uno dei pochi a fare molto bene in questa prima parte di stagione, sarebbe una richiesta di Enzo Maresca alla dirigenza dei Blues per sistemare il centrocampo.

Il Chelsea è tornato ad essere competitivo ad alti livelli sotto la guida del tecnico italiano che vuole portare la squadra alla qualificazione in Champions League e provare a lottare fino alla fine in campionato con il Liverpool che appare lanciatissimo. Il tutto cercando di portare a casa qualche coppa con i londinesi che appaiono fuori concorso nella Conference League di quest’anno.

Per farlo ha bisogno di rinforzi e sta guardando con attenzione in casa Milan per sistemare il proprio organico. Per arrivare al mediano francese del Milan sarebbero pronti 60 milioni di euro, una somma che permetterebbe al Milan di registrare un’importante plusvalenza ma al tempo stesso priverebbe i rossoneri di uno dei punti fermi della squadra a disposizione di Paulo Fonseca.

La sensazione è che il Milan non lascerà partire il nazionale francese durante il mercato di gennaio per non andare ad indebolire troppo la squadra ma, se la proposta sarà confermata anche durante la prossima estate, il club rossonero potrebbe valutare l’addio del proprio centrocampista. Milan e Chelsea poi, parleranno con ogni probabilità anche di altri calciatori con i rossoneri che stanno pensando a Cesare Casadei, mentre i Blues non hanno mai mollato la presa su Rafael Leao.