Fonseca lo trova sotto l’albero: il regalo è arrivato dal mercato

Il Milan continua ad essere interessato seriamente al centrocampo: potrebbe essere il rinforzo giusto per gennaio

Siamo alle battute finali di questo lunghissimo e faticosissimo 2024. Il Milan vive un momento di crisi, e non solo di risultati e di gioco. I tifosi si sono stufati e, dopo il pareggio deludente contro il Genoa, hanno iniziato la loro protesta. Che è poi continuata anche nei giorni successivi: alla festa di Gala il giorno dopo e al Bentegodi per la partita col Verona. Insomma, la pazienza sembra essere arrivata alla fine per una società che non sembra molto interessata al futuro sportivo del club.

Intanto però il Milan si sta pericolosamente allontanando dal quarto posto in classifica, che è l’unico grande obiettivo da sempre di questa proprietà: la qualificazione in Champions League è essenziale per dare continuità al progetto tecnico e finanziario. Ecco perché è probabile che, nel mese di gennaio, verrà fatto qualche acquisto per rinforzare la squadra. Ad oggi non ci sono trattativa concrete, ma c’è un nome che piace particolarmente alla dirigenza e anche a Paulo Fonseca. E lui potrebbe essere uno di quei colpi che aiuterebbe la squadra per la sua duttilità e qualità.

Milan, colpo in Serie A: idea a centrocampo

Il giocatore in questione è Frendrup, da tempo accostato ai rossoneri. Sta facendo molto bene anche al Genoa anche in questa stagione e un suo addio a gennaio è un’ipotesi da prendere in considerazione. Il Grifone sarebbe infatti disposto a cederlo ma solo alle giuste condizioni. Il Milan, quindi, se davvero vuole portarlo a casa, dovrà fare l’offerta giusta.

Servono almeno 12 milioni per strappare il centrocampista al Genoa. Una spesa tutt’altro che esagerata ma c’è da capire se RedBird approverà o meno l’ennesimo investimento. Inoltre, c’è anche un’altra questione da valutare: è davvero un colpo necessario? Tutto probabilmente dipenderà dalle risposte che darà Ismael Bennacer: è rientrato in gruppo da pochissimo e potremmo rivederlo in campo contro la Roma. Se dovesse dare buoni segnali dal punto di vista fisico, allora i rossoneri potrebbero rinunciare all’acquisto di un centrocampista. In caso contrario, invece, si dovrebbe procedere all’innesto e a quel punto Frendrup diventerebbe un’ottima soluzione. Dotato di grandi doti fisiche e buone qualità tecniche, è un elemento interessante soprattutto per la duttilità. Può ricoprire infatti diversi ruoli, e tutti con grande impatto. Ecco perché per il Milan sarebbe decisamente un buon acquisto ma è ancora tutto in divenire. Ad oggi, non c’è niente di troppo avanzato.