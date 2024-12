Il Milan lo prende gratis: nuovo bomber in rossonero

Un colpo da impazzire per il Milan: caccia all’attaccante, arriva gratis il nuovo bomber. È l’ultima idea della dirigenza meneghina

Lo 0-0 di San Siro contro il Genoa, tra i fischi del pubblico rossonero: poi il successo stringato sul campo dell’Hellas Verona. In un modo o nell’altro il Milan di Paulo Fonseca sta provando a rimanere a galla, in un momento assolutamente delicato per la squadra rossonera.

Lo Scudetto sembra ormai un miraggio, troppi i punti di distacco dalla vetta in Serie A e la consapevolezza che qualcosa – all’interno dello spogliatoio del Milan – si sia rotto, nei confronti del tecnico lusitano. Fonseca rimane sulla graticola, legato a doppia mandata ai risultati dei suoi ragazzi. Un destino, tuttavia, che pare già apparentemente segnato: in corso d’opera o a giugno, pare inevitabile la separazione tra le parti per ricominciare – ancora – con l’ennesima rivoluzione.

Dalla difesa che ha fatto spesso e volentieri acqua da tutte la parti passando per l’attacco, reparto nel quale sono stati fatti essenzialmente due investimenti che al momento non hanno fruttato abbastanza in termini realizzativi. Morata e Abraham dovranno dare risposte di un certo peso se vogliono rimanere, da protagonisti, in maglia rossonera. Soprattutto l’inglese, arrivato in prestito secco dalla Roma e spesso e volentieri deludente.

A questo punto pare inevitabile la firma di un nuovo attaccante: in tal senso, la dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe già identificato il nome giusto. Un colpo a parametro zero che potrebbe finalmente portare gol e continuità al centro del reparto avanzato: occhi in Premier League.

Milan, che affare: bomber a zero dalla Premier

Dalla Premier League a Milano, sponda rossonera del Naviglio. Ibrahimovic e Moncada avrebbero da un pò messo gli occhi su Dominic Calvert-Lewin, attaccante di proprietà dell’Everton che parrebbe sempre più vicino a salutare il club inglese.

Il 27enne, cresciuto nelle giovanili dello Sheffield United, secondo quanto riferito da ‘TeamTalk’ è ad oggi il principale candidato a rinforzare l’attacco rossonero. Da giugno, quando il contratto con l’Everton scadrà in via ufficiale. Al momento, infatti, pare che la proposta di prolungamento avanzato dalla dirigenza alla punta inglese sia stata rispedita al mittente: e l’ipotesi di un accordo tra le parti si fa sempre più complicata col passare delle settimane.

Calvert-Lewin è un attaccante alto 189cm, forte fisicamente e abile anche nel gioco aereo. Una variabile che, al momento, manca quasi del tutto a Milanello. Il classe ’97, dopo 9 anni, potrebbe cambiare aria. Il Milan avrebbe già avviato i primi contatti per portarlo – a parametro zero – in maglia rossonera, in estate. Ad oggi ha registrato 16 presenze con 2 gol ed 1 assist vincente con la maglia dell’Everton.