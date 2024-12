L’ammissione di Verstappen ribalta la F1: “Ho infranto le regole”

Verstappen fa una rivelazione riguardante un gran premio nel quale ha commesso una irregolarità: ecco cosa è successo.

Nella seconda parte della stagione 2024 la Red Bull non è stata la migliore macchina, ma Max Verstappen non ha mai davvero rischiato di perdere il titolo. L’enorme vantaggio accumulato nella prima parte ha reso difficile per Lando Norris approfittare totalmente di una McLaren superiore e insidiare il rivale. Inoltre, l’olandese ha gestito nel modo corretto la situazione e si è laureato campione del mondo di F1 nel Gran Premio di Las Vegas.

In Brasile ha conquistato una vittoria da fenomeno, interrompendo un digiuno che durava dal GP di Barcellona. E ha trionfato pure in Qatar nel penultimo appuntamento della stagione. Chiaramente, si aspetta che la Red Bull torni ad essere la numero 1 nel prossimo Mondiale, dopo aver perso il titolo costruttori nel 2024 e dopo aver avuto un calo un po’ sorprendente. La scuderia di Milton Keynes è rimasta a galla grazie allo straordinario talento del suo campione. La concorrenza spera di poter dare battaglia da inizio campionato 2025 e di vivere un epilogo diverso.

F1, Verstappen: la conferma sul GP Messico

Uno dei gran premi che hanno visto Verstappen non essere tra i più forti è quello disputato in Messico, dove si è classificato sesto con due penalità da 20 secondi subite per due manovre scorrette su Norris. Nel primo caso ha forzato il rivale fuori dalla pista, mentre nel secondo caso era uscito lui fuori dal tracciato e ne aveva tratto vantaggio nel duello.

In quella gara perse 10 punti in classifica rispetto a Lando, ma Max aveva ammesso che senza le sue scorrettezze ne avrebbe persi di più. Un concetto che ha ribadito recentemente in un’intervista a Viaplay: “A volte per ottenere il massimo da certe situazioni, se c’è un palio il titolo mondiale, devi essere disposto a superare un limite o a infrangere una regola. È quello che ho fatto e che farò sempre, non tutti hanno tale mentalità e la comprendono. Non rimpiango ciò che ho fatto in Messico, perché ho guadagnato punti“.

L’approccio del quattro volte campione del mondo è molto chiaro: per vincere il titolo è disposto a tutto. Le sue parole non sorprendono affatto, si è capito da sempre quale fosse la sua mentalità.